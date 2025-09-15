Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 21:51
Movistar anunció dos colombianos para su próxima carrera; una gran dupla
El equipo de ciclismo español continúa con su calendario en este segundo semestre del año.
Luego de lo que fue el desenlace de la Vuelta a España 2025, donde el danés Jonas Vingegaard se coronó campeón vistiendo la camiseta del Visma, continúan las acciones del ciclismo internacional con otra competencia a la vista, donde equipos como el Movistar Team buscan ser protagonistas.
Se trata del Gran Premio de Valonia (oficialmente: Grand Prix de Wallonie) una carrera de un día disputada en la Región Valona de Bélgica, la cual fue creada en 1935 y tendrá su próxima edición para el miércoles 17 de septiembre.
Movistar anunció dos colombianos para el Gran Premio de Valonia 2025
Esta competencia, que desde la creación de los Circuitos Continentales UCI forma parte del UCI Europe Tour dentro de la categoría 1.1., tendrá de momento la participación de dos pedalistas colombianos, pues el Movistar Team anunció al velocista antioqueño de 31 años Fernando Gaviria y al reciente fichaje Kevin Castillo, escalador risaraldense de apenas 23 años.
El equipo telefónico buscará dar rodaje a estos dos ciclistas colombianos en esta carrera, quienes estarán acompañados por Lorenzo Milesi, Natnael Tesfazion, Davide Cimolai, Manlio Moro y Albert Torres en la nómina del conjunto español.
🇧🇪🚴 GP de Wallonie | Miércoles 17 septiembre— Movistar Team (@Movistar_Team) September 15, 2025
El Grand Prix de Wallonie vuelve con salida inédita en Dison y final en la emblemática Ciudadela de Namur 🏰.⁰Serán más de 180 km con terreno rompe-piernas. La última clave será el Tienne aux Pierres en Wépion, antes de la decisiva… pic.twitter.com/mUUISlQ6Vf
Así será el Gran Premio de Valonia 2025
El próximo 17 de septiembre se disputará una nueva edición del Grand Prix de Wallonie, una de las clásicas más atractivas del calendario belga, prueba que tendrá una salida inédita en Dison y concluirá en la tradicional Ciudadela de Namur, tras un recorrido superior a los 180 kilómetros que exigirá a los corredores por su trazado quebrado y constante sucesión de repechos, un terreno ‘rompe-piernas’ que pondrá a prueba la resistencia y la estrategia de los equipos desde los primeros kilómetros.
La última gran dificultad antes de la meta será la exigente ascensión al 'Tienne aux Pierres' en Wépion, que servirá como antesala al icónico final en la Citadelle de Namur, punto donde, como cada año, se definirá la carrera, recordando que en la edición 2024 el español Roger Adriá se consagró campeón.
