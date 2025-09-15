Movistar anunció dos colombianos para su próxima carrera; una gran dupla

Luego de lo que fue el desenlace de la Vuelta a España 2025, donde el danés Jonas Vingegaard se coronó campeón vistiendo la camiseta del Visma, continúan las acciones del ciclismo internacional con otra competencia a la vista, donde equipos como el Movistar Team buscan ser protagonistas.

Se trata del Gran Premio de Valonia (oficialmente: Grand Prix de Wallonie) una carrera de un día disputada en la Región Valona de Bélgica, la cual fue creada en 1935 y tendrá su próxima edición para el miércoles 17 de septiembre.

Lea también: Colombia brilla en París: Ángel Barajas, subcampeón mundial en barras paralelas