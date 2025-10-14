Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 07:33
Movistar anunció que uno de sus 'capos' fue operado
Acorde a su evolución se determinará cuándo iniciará la preparación para la temporada 2026.
Movistar Team se anticipa al 2026 con el fin de volver a ser uno de los protagonistas del World Tour, y por ello ha anunciado la contratación de varios ciclistas, así como el inicio del proceso de rehabilitación de uno de sus 'capos', de quien se sigue esperando mucho.
Pues este martes 14 de octubre, el Movistar confirmó que Enric Mas fue intervenido quirúrgicamente debido formaciones varicosas presentes en su pierna izquierda, razón por la que estará ausente durante varias semanas, poniendo en riesgo su participación en algunas carreras de la próxima temporada.
El equipo ciclista publicó una fotografía de Mas y un texto corto a manera de comunicado, en donde informa que "la operación se desarrolló según lo previsto y sin incidencias", siendo un aliciente para el pedalista español y el Movistar en general.
Esta lesión no es nueva, pues Enric Mas había tenido que abandonar prematuramente el Tour de Francia 2025 debido a las formaciones varicosas, misma razón por la que no volvió a correr durante el resto de año.
"En los próximos días, el ciclista acudirá a las revisiones médicas correspondientes y, si la evolución es favorable, iniciará su preparación invernal en las próximas semanas", finalizó el escueto comunicado del Movistar acerca del estado de salud de Enric Mas.
Ahora, más allá del esfuerzo que hace el Movistar para que Enric Mas se recupere, la escuadra Telefónica se ha enfocado en cerrar fichajes que permitan suplir al ciclista mallorquín durante la próxima temporada.
Los ciclistas que llegaron a Movistar Team para 2026
Los cinco fichajes que ha anunciado el Movistar Team para la próxima temporada son: Cian Uijtdebroeks, Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juan Pedro López y Pavel Novak. En las próximas semanas podría confirmarse una o dos más contrataciones.
