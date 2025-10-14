Movistar anunció que uno de sus 'capos' fue operado

Movistar Team se anticipa al 2026 con el fin de volver a ser uno de los protagonistas del World Tour, y por ello ha anunciado la contratación de varios ciclistas, así como el inicio del proceso de rehabilitación de uno de sus 'capos', de quien se sigue esperando mucho.

Pues este martes 14 de octubre, el Movistar confirmó que Enric Mas fue intervenido quirúrgicamente debido formaciones varicosas presentes en su pierna izquierda, razón por la que estará ausente durante varias semanas, poniendo en riesgo su participación en algunas carreras de la próxima temporada.

El equipo ciclista publicó una fotografía de Mas y un texto corto a manera de comunicado, en donde informa que "la operación se desarrolló según lo previsto y sin incidencias", siendo un aliciente para el pedalista español y el Movistar en general.

Esta lesión no es nueva, pues Enric Mas había tenido que abandonar prematuramente el Tour de Francia 2025 debido a las formaciones varicosas, misma razón por la que no volvió a correr durante el resto de año.