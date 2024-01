Movistar confirmó su nómina para la primera carrera del 2024

La temporada 2024 del ciclismo internacional está próxima a iniciar. Se tiene previsto que este 16 de enero se dispute la edición 24 del Tour Down Under, tradicional carrera que tiene sede en Australia.

Como es habitual, las principales escuadras World Tour toman la prueba que se extenderá hasta el 21 de enero para darle rodaje a sus ciclistas y sumar kilómetros.

Lea también: Movistar estuvo cerca de juntar a Nairo y a Roglic: la razón por la que se cayó este fichaje

Es el caso del Movistar Team, que cuenta en su nómina con los colombianos Nairo Quintana, Einer Rubio, Iván Ramiro Sosa y Fernando Gaviria.

A pesar de los escarabajos del país hicieron parte del campo de entrenamiento en Mallorca, el conjunto telefónico no alineó a ninguno de los cuatro para el Tour Down Under.

De esta manera, el Movistar Team contará con Iván Cortina, Gonzalo Serrano, Rubén Guerreiro, Manlio Moro, Jon Barrenetxea, Johan Jacobs y Vinícius Rangel en la carrera australiana.

Le puede interesar: Nairo se toma un respiro: un rival de peso se baja del Giro para el 2024