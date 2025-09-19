Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 13:31
Movistar confirmó su próxima carrera y va con dos colombianos
Los españoles correrán con seis ciclistas en su nómina.
Movistar Team anunció este viernes 19 de septiembre su nómina para al disputa de la Super 8 Classic que en este 2025 traerá la decimoquinta edición. El cuadro Telefónico irá a Bélgica con seis corredores, en donde destacan dos colombianos.
La nómina del Movistar Team para la Super 8 Classic
Para la Super 8 Classic el Movistar Team tendrá en sus filas a Fernando Gaviria, Kevin David Castillo, Davide Cimolai, Manlio Moro, Mathias Norsgaard y Albert Torres. De entrada, es un plantilla fuerte y aparece entre las candidatas para quedarse con el triunfo.
Y es que el antioqueño Fernando Gaviria ya ganó esta carrera, y lo hizo en la edición 2016, cuando militaba en el equipo belga Quick-Step Floors; de momento es el único ciclista colombiano que ha ganado esta clásica.
La Clásica Super 8 no es una carrera de categoría World Tour, pero sí tendrá en carrera a 15 equipos del circuito y a ocho más para un total de 23 escuadras.
Fecha y recorrido de la Clásica Super 8
La Clásica Super 8 será una carrera de un solo día que se disputará este sábado 20 de septiembre y tendrá un recorrido de 200.7 kilómetros entre Brakel y Haacht, y tendrá un puerto de montaña de segunda categoría.
Entre los candidatos para quedarse con la victoria de la Clásica Super 8 se encuentran Tim Wellens (UAE Team Emirates), Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck), Jonathan Milan (Lidl-Trek) y Wout van Aert (Team Visma).
¿Cuáles carreras World Tour quedan en este 2025?
Es pertinente recordar que solo quedan dos carreras World Tour en este 2025, el Giro de Lombardía será el sábado 11 de octubre, y el Tour de Guangxi se disputará entre el 14 y el 19 de ese mismo mes.
🇧🇪 #Super8Classic - 🎱 Desde Nederbrakel y hasta Boortmeerbeek. Este es nuestro 6⃣ para afrontar mañana la clásica de Flandes.#RodamosJuntos I @movistar_es pic.twitter.com/vTN9ajGB9k— Movistar Team (@Movistar_Team) September 19, 2025
