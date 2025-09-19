Movistar confirmó su próxima carrera y va con dos colombianos

Movistar Team anunció este viernes 19 de septiembre su nómina para al disputa de la Super 8 Classic que en este 2025 traerá la decimoquinta edición. El cuadro Telefónico irá a Bélgica con seis corredores, en donde destacan dos colombianos.

La nómina del Movistar Team para la Super 8 Classic

Para la Super 8 Classic el Movistar Team tendrá en sus filas a Fernando Gaviria, Kevin David Castillo, Davide Cimolai, Manlio Moro, Mathias Norsgaard y Albert Torres. De entrada, es un plantilla fuerte y aparece entre las candidatas para quedarse con el triunfo.

Y es que el antioqueño Fernando Gaviria ya ganó esta carrera, y lo hizo en la edición 2016, cuando militaba en el equipo belga Quick-Step Floors; de momento es el único ciclista colombiano que ha ganado esta clásica.

La Clásica Super 8 no es una carrera de categoría World Tour, pero sí tendrá en carrera a 15 equipos del circuito y a ocho más para un total de 23 escuadras.