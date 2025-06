Movistar definió siguiente carrera World Tour de Nairo antes de La Vuelta a España

Nairo Quintana ya tiene claro cuál será su próximo objetivo en el calendario World Tour. El colombiano, que regresó hace dos temporadas a la élite del ciclismo con el Movistar Team, se prepara para retomar la competencia con renovadas aspiraciones, aunque su camino no lo llevará, al menos por ahora, a las grandes vitrinas del Tour de Francia.

En la reciente ronda suiza, Quintana no logró sobresalir como esperaba. Las duras jornadas de montaña no le permitieron encontrar su mejor forma, y aunque terminó la carrera, su rendimiento dejó dudas sobre su verdadero nivel competitivo. Sin embargo, el corredor boyacense ha dejado claro que no bajará los brazos y que su ambición por figurar en las grandes pruebas sigue intacta. En ese sentido, su enfoque cambia, pero la meta se mantiene: llegar en plenitud a la Vuelta a España.

Desde la dirección del Movistar Team se ha confirmado que Nairo no hará parte del equipo que afrontará el Tour de Francia 2025. La decisión responde tanto al enfoque táctico del conjunto español como a la necesidad de que Quintana se recupere plenamente y llegue con ritmo de carrera a su gran objetivo de la temporada: la Vuelta a España. En lugar del Tour, el colombiano tiene previsto regresar a la acción en el Tour de Polonia, una prueba del calendario World Tour que se celebrará del 4 al 10 de agosto.

El Tour de Polonia 2025 se disputará en siete etapas que incluyen terrenos variados, desde jornadas llanas hasta exigentes llegadas en alto, lo que convierte a la carrera en un banco de pruebas ideal para escaladores como Nairo. Además, su ubicación estratégica en el calendario justo veinte días antes del inicio de la Vuelta a España la convierte en una competencia clave para afinar detalles físicos y tácticos de cara a la última gran vuelta del año.

El objetivo de Quintana será claro: reencontrar sensaciones competitivas, recuperar ritmo de carrera y, sobre todo, mostrar que aún tiene argumentos para pelear entre los mejores. Para el Movistar Team, el Tour de Polonia también representará una oportunidad de ajustar su bloque de escaladores y evaluar el estado de forma de quienes acompañarán a sus líderes en la ronda española.

La Vuelta a España, programada para arrancar el 23 de agosto, podría marcar un punto de quiebre en la temporada de Nairo. El colombiano no oculta que su gran ilusión es volver a brillar en una gran vuelta, y para ello sabe que necesita llegar con kilómetros en las piernas y confianza en sus capacidades. En ese sentido, el Tour de Polonia es mucho más que una simple competencia: es una antesala determinante para recuperar protagonismo en el pelotón internacional.

A sus 35 años, y con un palmarés que incluye un título del Giro de Italia y una Vuelta a España, Quintana sigue dando batalla. El ciclismo colombiano y los aficionados del Movistar Team estarán atentos a su actuación en Polonia, con la esperanza de que este sea el inicio de un cierre de temporada a la altura de su legado.