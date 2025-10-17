Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 13:46
Movistar 'escarba' en el Bora de Roglic buscando un impensado fichaje
La escuadra Telefónica es posiblemente la mejor reforzada del World Tour para 2026.
Se sigue moviendo el mercado de fichajes en el ciclismo internacional, y el Movistar Team es el cuadro que 'manda la parada' debido a que realmente ha hecho un esfuerzo por conformar una plantilla sólida de cara al próximo curso.
En ese orden, el cuadro Telefónico ha seguid moviéndose, y su próxima jugada será la repatriación de un 'viejo conocido', quien durante este 2025 se ha desempeñado en el Red Bull Bora-hansgrohe. La información de periodistas indica que el fichaje se confirmará en los próximos días.
¿Cuál es el próximo fichaje del Movistar Team?
Oier Lazkano sería nuevo ciclista del Movistar Team a partir de la temporada 2026, pues el ciclista no continuaría en el Bora y volvería al equipo español luego de una temporada fuera de casa.
El ciclista, quien ya corrió para el equipo Telefónico entre 2022 y 2024, vivirá su segunda experiencia en el Movistar, pero esto solo será oficial en unos días. De momento se conoce que está adelantando su salida del Bora.
El regreso de Lazkano al Movistar se dio luego de no correr ninguna de las tres 'grandes' de esta temporada con el Bora. De hecho, durante este año ha tenido el rendimiento más bajo en todos los que lleva en el profesionalismo.
La trayectoria de Oier Laskano
Oier Laskano hizo parte del equipo de desarrollo del Caja Rural-Seguros RGA en 2019, y entre 2020 y 2021 integró la plantilla profesional de esta escuadra; en 2022 se unió al Movistar y en 2025 al Bora.
Los fichajes del Movistar para 2026
El Movistar Team confía en que esta renovación en su estructura deportiva marque el inicio de una nueva etapa de protagonismo en el World Tour. Como parte de esa estrategia, el conjunto español anunció las incorporaciones de Cian Uijtdebroeks, Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juan Pedro López y Pavel Novak, ciclistas llamados a reforzar su plantilla y aportar frescura al proyecto.
Fuente
Antena 2