Movistar 'escarba' en el Bora de Roglic buscando un impensado fichaje

Se sigue moviendo el mercado de fichajes en el ciclismo internacional, y el Movistar Team es el cuadro que 'manda la parada' debido a que realmente ha hecho un esfuerzo por conformar una plantilla sólida de cara al próximo curso.

En ese orden, el cuadro Telefónico ha seguid moviéndose, y su próxima jugada será la repatriación de un 'viejo conocido', quien durante este 2025 se ha desempeñado en el Red Bull Bora-hansgrohe. La información de periodistas indica que el fichaje se confirmará en los próximos días.

¿Cuál es el próximo fichaje del Movistar Team?

Oier Lazkano sería nuevo ciclista del Movistar Team a partir de la temporada 2026, pues el ciclista no continuaría en el Bora y volvería al equipo español luego de una temporada fuera de casa.

El ciclista, quien ya corrió para el equipo Telefónico entre 2022 y 2024, vivirá su segunda experiencia en el Movistar, pero esto solo será oficial en unos días. De momento se conoce que está adelantando su salida del Bora.