Movistar estaría por anunciar a su 'capo' para el Giro de Italia 2026

Enric Mas ya apunta a resetear su calendario de grandes vueltas para 2026. Tras una temporada interrumpida por una intervención quirúrgica para corregir formaciones varicosas en su pierna izquierda, el líder del Movistar Team trabaja en su recuperación con cautela, mientras el equipo empieza a barajar escenarios distintos para el próximo año.

Puede leer: Impensado: el Visma de Vingegaard 'amenazó' a Pogacar

Aunque Mas no ha tomado una decisión firme, ha dejado clara su disposición a explorar nuevas posibilidades. Ha dicho que “no le cierra la puerta al Giro de Italia 2026”, lo cual abre la puerta a una estrategia diferente: no depender únicamente del Tour y la Vuelta.

El Movistar ya ha empezado movimientos en ese sentido: concentraciones en Navarra y planificación interna para definir objetivos. La lesión y su rehabilitación obligan a ser prudentes, por lo que el calendario aún está en construcción.

Una de las rutas que más suena es que Mas compita en el Giro de Italia, una carrera que nunca ha disputado, y luego encare la Vuelta como gran objetivo de cierre. Esto le permitiría descansar del Tour o asumirlo con menor presión.