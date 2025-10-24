Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 16:16
Movistar estaría por anunciar a su 'capo' para el Giro de Italia 2026
En la próxima temporada el equipo español espera ser uno de los animadores del World Tour.
Enric Mas ya apunta a resetear su calendario de grandes vueltas para 2026. Tras una temporada interrumpida por una intervención quirúrgica para corregir formaciones varicosas en su pierna izquierda, el líder del Movistar Team trabaja en su recuperación con cautela, mientras el equipo empieza a barajar escenarios distintos para el próximo año.
Aunque Mas no ha tomado una decisión firme, ha dejado clara su disposición a explorar nuevas posibilidades. Ha dicho que “no le cierra la puerta al Giro de Italia 2026”, lo cual abre la puerta a una estrategia diferente: no depender únicamente del Tour y la Vuelta.
El Movistar ya ha empezado movimientos en ese sentido: concentraciones en Navarra y planificación interna para definir objetivos. La lesión y su rehabilitación obligan a ser prudentes, por lo que el calendario aún está en construcción.
Una de las rutas que más suena es que Mas compita en el Giro de Italia, una carrera que nunca ha disputado, y luego encare la Vuelta como gran objetivo de cierre. Esto le permitiría descansar del Tour o asumirlo con menor presión.
El tema del Tour de Francia es el gran interrogante. Mas ha sido constante en su presencia en la Grande Boucle, pero los rivales son cada vez más duros (Tadej Pogacar y JonasVingegaard). Ajustar sus objetivos podría ser una forma de preservar su rendimiento y su longevidad.
El ciclista que hace 'tambalear' a Enric Mas
Además, la llegada del joven Cian Uijtdebroecks al equipo podría jugarle un rol clave en esta definición: Movistar podría asignarle al belga roles de liderazgo en ciertas grandes mientras Mas alterna entre Giro y Vuelta.
El hecho de que Mas haya reconocido que “no tiene sentido marcar calendarios” mientras su proceso físico no esté asegurado sugiere que cualquier plan dependerá más de su estado que de ambiciones externas.
En resumen: 2026 será un año de decisiones estratégicas. Enric Mas podría romper su rutina de Tour + Vuelta, para abrazar el Giro como nueva apuesta, y adaptarse a su cuerpo tras la operación. Lo cierto es que el ciclismo español y mundial sigue atento: el camino de Mas podría reinventarse.
Antena 2