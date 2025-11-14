Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 19:12
Movistar ficharía a un campeón del Giro de Italia... refuerzo 'top'
Los Telefónicos hasta entonces han anunciado la llegada de cinco nuevos corredores.
Movistar continúa moviéndose en el mercado de fichajes para la temporada 2026, y ahora busca a un 'escalador' tras la caída de la repatriación de Oier Lazkano, suspendido por dopaje. Con este escenario, el equipo español ha vuelto a poner la mirada en un viejo conocido: el ecuatoriano Richard Carapaz, quien actualmente no tiene contrato.
El campeón del Giro de Italia 2019, hoy con 32 años, finalizó su vínculo con el EF Education Easy-Post y no habría opción de renovación, lo que lo obliga a analizar propuestas para mantenerse en el World Tour. Su nombre encaja en la necesidad que tiene Movistar de sumar escaladores de jerarquía para reforzar su proyecto deportivo.
Carapaz ya tuvo un paso exitoso por la escuadra telefónica entre 2017 y 2019, luego de su formación en el equipo de desarrollo. En ese periodo logró algunos de los hitos más importantes de su carrera, por lo que su regreso no sorprendría a nadie dentro del entorno del ciclismo internacional.
Eusebio Unzué, mánager general del equipo, ve con buenos ojos su posible llegada y considera que el ecuatoriano encaja en el perfil que hoy no encuentran dentro de la plantilla. Aunque el equipo cuenta con nombres como Enric Mas y Nairo Quintana, las situaciones deportivas y físicas de ambos obligan a pensar en un líder sólido para las grandes vueltas.
Fichajes del Movistar para 2026
Por ahora, los refuerzos confirmados por parte del Movistar para 2026 son: Cian Uijtdebroeks, Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juan Pedro López y Pavel Novak, una base joven que proyecta renovación, pero que aún requiere experiencia en grandes escenarios.
El belga Uijtdebroeks es el nombre más destacado entre los nuevos fichajes, aunque con apenas 23 años todavía está en proceso de consolidación. Para Unzué, ahí radica la importancia de sumar un corredor del nivel de Carapaz, quien sabe lo que es liderar y ganar en las tres grandes.
Balance de Richard Carapaz en el World Tour
Los resultados del ecuatoriano respaldan cualquier movimiento. Con Movistar fue campeón del Giro de Italia 2019, cuarto en 2018, ganador de tres etapas y bicampeón de la Vuelta a Asturias.
Más tarde, con Ineos, fue podio en la Vuelta a España 2020, el Tour de Francia 2021 y el Giro de Italia 2022.
En su etapa más reciente con el EF Education, Carapaz demostró vigencia: ganó la montaña y la combatividad del Tour de Francia 2024, y fue tercero en el Giro de Italia 2025. Con estos antecedentes, su regreso al equipo español sería uno de los movimientos más fuertes del mercado de cara a 2026.
