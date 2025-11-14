Movistar ficharía a un campeón del Giro de Italia... refuerzo 'top'

Movistar continúa moviéndose en el mercado de fichajes para la temporada 2026, y ahora busca a un 'escalador' tras la caída de la repatriación de Oier Lazkano, suspendido por dopaje. Con este escenario, el equipo español ha vuelto a poner la mirada en un viejo conocido: el ecuatoriano Richard Carapaz, quien actualmente no tiene contrato.

El campeón del Giro de Italia 2019, hoy con 32 años, finalizó su vínculo con el EF Education Easy-Post y no habría opción de renovación, lo que lo obliga a analizar propuestas para mantenerse en el World Tour. Su nombre encaja en la necesidad que tiene Movistar de sumar escaladores de jerarquía para reforzar su proyecto deportivo.

Carapaz ya tuvo un paso exitoso por la escuadra telefónica entre 2017 y 2019, luego de su formación en el equipo de desarrollo. En ese periodo logró algunos de los hitos más importantes de su carrera, por lo que su regreso no sorprendría a nadie dentro del entorno del ciclismo internacional.

Eusebio Unzué, mánager general del equipo, ve con buenos ojos su posible llegada y considera que el ecuatoriano encaja en el perfil que hoy no encuentran dentro de la plantilla. Aunque el equipo cuenta con nombres como Enric Mas y Nairo Quintana, las situaciones deportivas y físicas de ambos obligan a pensar en un líder sólido para las grandes vueltas.