Movistar fichó a un ciclista colombiano y ya posa con Eusebio Unzué

Movistar Team está pasando por una crisis debido a las lesiones que han sufrido algunos de sus referentes, pues Enric Mas afronta una trombloflebitis, y Nairo Quintana se cayó durante la Vuelta a Burgos, por lo que está en vilo la figura de 'líder' para la Vuelta a España 2025.

En ese caso la escuadra telefónica ha tenido que moverse para encontrar entre sus filas a quien será el 'capo' en la próxima edición de la Vuelta a España. A la par, trabaja en la confirmación de refuerzos para la temporada 2026.

De hecho, este lunes 11 de agosto, Eusebio Unzué, gerente general del equipo, fue a recoger en el aeropuerto a uno de sus fichajes para 2026, un 'escarabajo' quien viene de participar en la Vuelta a Colombia y es el más reciente campeón del Clásico RCN.

El ciclista colombiano que llegó al Movistar Team

Kevin Castillo ya llegó a España para unirse al Movistar Team, equipo que lo fichó desde el año anterior, pero al cual se unirá a partir de 2026, completando así una 'colonia' de cinco colombianos en esta escuadra ciclista.