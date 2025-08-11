Movistar fichó a un ciclista colombiano y ya posa con Eusebio Unzué
El Movistar Team espera sumar un nuevo líder para la próxima temporada.
Movistar Team está pasando por una crisis debido a las lesiones que han sufrido algunos de sus referentes, pues Enric Mas afronta una trombloflebitis, y Nairo Quintana se cayó durante la Vuelta a Burgos, por lo que está en vilo la figura de 'líder' para la Vuelta a España 2025.
En ese caso la escuadra telefónica ha tenido que moverse para encontrar entre sus filas a quien será el 'capo' en la próxima edición de la Vuelta a España. A la par, trabaja en la confirmación de refuerzos para la temporada 2026.
De hecho, este lunes 11 de agosto, Eusebio Unzué, gerente general del equipo, fue a recoger en el aeropuerto a uno de sus fichajes para 2026, un 'escarabajo' quien viene de participar en la Vuelta a Colombia y es el más reciente campeón del Clásico RCN.
El ciclista colombiano que llegó al Movistar Team
Kevin Castillo ya llegó a España para unirse al Movistar Team, equipo que lo fichó desde el año anterior, pero al cual se unirá a partir de 2026, completando así una 'colonia' de cinco colombianos en esta escuadra ciclista.
El pedalista risaraldense viene de ganar el Clásico RCN 2024 y de tener una buena presentación en la Vuelta a Colombia que acaba de terminar en Bogotá. El corredor de 23 años además es el vigente campeón nacional de ruta en la categoría sub 23.
Se espera que en los próximos días Kevin Castillo inicie el proceso de adaptación a Europa, y a partir de enero sea incluido en el calendario del Movistar Team. Probablemente no haga parte de alguna 'grande' en 2026, pero sí tendrá protagonismo en carreras menores.
¿Quiénes son los colombianos que corren en el Movistar Team?
Con la llegada de Kevin Castillo, el Movistar Team queda con cinco ciclistas colombianos en filas, pues ya militan allí Nairo Quintana, Einer Rubio, Fernando Gaviria y Diego Pescador. Ahora, el equipo español le apunta a fichar a un corredor de primer nivel para el año entrante.