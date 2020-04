"Movistar le perdió confianza a Nairo": siguen las confesiones tras polémico documental

Luego de estrenarse 'El día menos pensado' en la plataforma Netflix, varios comentarios se generaron en torno al porqué salieron Richard Carapaz, Mikel Landa y Nairo Quintana del Movistar Team. En el caso del colombiano, salen voces que lo defienden y resaltan que el conjunto español le dio la espalda durante el año 2019, no lo apoyó como lo merecía.

Este es el caso de Winner Anacona, pedalista colombiano que también estuvo en la escuadra telefónica y que habló con la Federación Colombiana de Ciclismo y aprovechó para contar infidencias de lo que fue la polémica temporada que derivó en la no continuidad en el Movistar.

Mire acá: "Solo tres equipos sobrevivirán": dura advertencia de Rigoberto Urán si no hay Tour

"En algún momento y cómo se vio en el documental el equipo le ha perdido confianza Nairo y él no se sentía a gusto por eso. Si la cabeza no está en su lugar no se pueden ganar carreras, si las piernas están al 100% y la cabeza 90%, la cosa cambia y eso era lo que pasaba en este caso", contó Anacona, quien acompañó a Quintana por varios años.

Para Anacona, la impotencia que manejó el oriundo de Cómbita hizo que las cosas no le salieran como el esperaba durante la temporada 2019, además ya había un desgaste de años anteriores donde había pasado hechos parecidos, pero Nairo siguió sin importar.