Movistar olvida a 'Superman' López con nuevo fichaje estelar

Gorka Izagirre (Ormaiztegi, 34 años) vuelve a las filas del Movistar después de 4 años con un contrato que le une a la formación de Eusebio Unzue para las dos próximas temporadas.

Puede ver: Movistar Team se sigue reforzando tras salida de 'Superman' López



Gorka Izagirre, quien dejó el Movistar para fichar por el Bahrain y posteriormente pasar tres temporadas en el Astana, se ha convertido en el quinto fichaje del equipo para el año que viene, tras los de Óscar Rodríguez, Max Kanter, Alex Aranburu y Oier Lazkano.



Su palmarés incluye nueve triunfos, entre ellos una etapa del Giro de Italia (2017)-, un Campeonato de España en línea (2018) o pruebas de nivel como el Tour de La Provence (2019) o el Gran Trittico Lombardo -actual Tre Valli Varesine-, en 2020.



"Estoy muy contento de volver al Movistar, y digo 'volver' porque los cuatro años que tuve aquí fueron de los mejores de mi carrera, tanto deportiva como anímicamente. Estos años he estado como cuando un niño deja su casa y viaja a otro lugar: he conocido mundo, y ahora vuelvo a casa. Espero aportar todo lo que sé y me han enseñado para darlo todo de nuevo por este equipo", comentó Izagirre.

Lea también: "Le falta madurar": en el Movistar sigue sin olvidar el escándalo de Superman López



Por otra parte, el mercado de fichajes se encuentra en plena efervescencia en este final de temporada. El estadounidense Joe Dombrowski, de 30 años, correrá en el Astana los dos próximos años.