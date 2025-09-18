Movistar planea con Nairo: decisión confirmada para el resto de 2025

El proyecto contempla una ruta estratégica para que el pedalista boyacense alcance su máximo nivel en julio. “La idea es que llegue fresco al Tour y con la moral alta”, comentaron fuentes cercanas al conjunto telefónico. Para lograrlo, se priorizarán pruebas de preparación como la París-Niza y la Volta a Catalunya, fundamentales para afinar su rendimiento sin sobrecargar su cuerpo antes del gran objetivo.

Este enfoque no busca únicamente que el ciclista aspire a la clasificación general, sino también que tenga libertad para pelear por victorias de etapa en los puertos más exigentes. Con esta fórmula, Movistar pretende devolver protagonismo al equipo en las grandes montañas, recordando la esencia ofensiva que caracterizó a Quintana en su mejor época.

El Giro de Italia de este año sirvió como termómetro del momento que atraviesa el corredor. Allí dejó ver chispazos de su talento en la alta montaña, aunque no le alcanzó para subir al podio. “Todavía tengo fuerzas para luchar y quiero demostrarlo”, señaló el colombiano después de una de las etapas más duras, despertando ilusión entre sus seguidores.

Sin embargo, la posterior lesión que le impidió competir en la Vuelta dejó en evidencia la necesidad de replantear su preparación. El equipo comprende que, para mantener su vigencia en las grandes rondas, es clave un calendario menos cargado y un trabajo físico mucho más específico.

Como parte de esa estrategia, se ha tomado una decisión drástica pero calculada: Nairo Quintana no correrá más carreras de larga distancia en lo que resta de 2025. Esta medida busca que el escalador se recupere completamente y evite desgastes innecesarios que comprometan su rendimiento en el próximo Tour de Francia. En lugar de eso, el plan contempla entrenamientos controlados, competencias más cortas y sesiones de recuperación para asegurar su mejor versión en 2026.