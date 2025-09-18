Actualizado:
Movistar planea con Nairo: decisión confirmada para el resto de 2025
Nairo Quintana sabe que empieza a vivir sus última etapa en el equipo español.
Movistar está preparando un futuro ambicioso para el ciclismo de élite, y en el centro de su plan se encuentra Nairo Quintana, uno de los corredores más icónicos del país.
Tras un 2025 irregular, marcado por la lesión que lo apartó de la Vuelta a España y por algunos destellos en la montaña del Giro, el equipo español ya piensa en 2026. La escuadra ha confirmado que el colombiano sería parte del elenco para el Tour de Francia, mientras trabaja en un calendario diseñado para que llegue en plenitud física y mental.
El proyecto contempla una ruta estratégica para que el pedalista boyacense alcance su máximo nivel en julio. “La idea es que llegue fresco al Tour y con la moral alta”, comentaron fuentes cercanas al conjunto telefónico. Para lograrlo, se priorizarán pruebas de preparación como la París-Niza y la Volta a Catalunya, fundamentales para afinar su rendimiento sin sobrecargar su cuerpo antes del gran objetivo.
Este enfoque no busca únicamente que el ciclista aspire a la clasificación general, sino también que tenga libertad para pelear por victorias de etapa en los puertos más exigentes. Con esta fórmula, Movistar pretende devolver protagonismo al equipo en las grandes montañas, recordando la esencia ofensiva que caracterizó a Quintana en su mejor época.
El Giro de Italia de este año sirvió como termómetro del momento que atraviesa el corredor. Allí dejó ver chispazos de su talento en la alta montaña, aunque no le alcanzó para subir al podio. “Todavía tengo fuerzas para luchar y quiero demostrarlo”, señaló el colombiano después de una de las etapas más duras, despertando ilusión entre sus seguidores.
Sin embargo, la posterior lesión que le impidió competir en la Vuelta dejó en evidencia la necesidad de replantear su preparación. El equipo comprende que, para mantener su vigencia en las grandes rondas, es clave un calendario menos cargado y un trabajo físico mucho más específico.
Como parte de esa estrategia, se ha tomado una decisión drástica pero calculada: Nairo Quintana no correrá más carreras de larga distancia en lo que resta de 2025. Esta medida busca que el escalador se recupere completamente y evite desgastes innecesarios que comprometan su rendimiento en el próximo Tour de Francia. En lugar de eso, el plan contempla entrenamientos controlados, competencias más cortas y sesiones de recuperación para asegurar su mejor versión en 2026.
Aunque Movistar no ha confirmado si el Tour del próximo año será la última gran vuelta de Quintana, el ambiente sugiere que podría tratarse de su despedida del más alto nivel. Para muchos aficionados, sería la ocasión perfecta para verlo brillar una vez más en los puertos míticos y revivir las emociones de sus triunfos pasados.
Con esta apuesta, el conjunto español busca no solo revitalizar su imagen internacional, sino también rendir homenaje al legado de un corredor que ha marcado la historia del ciclismo colombiano. Si todo sale según lo planeado, 2026 podría ser el escenario del último gran capítulo de Nairo Quintana en las carreteras de Francia.
