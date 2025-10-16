Movistar presentó oficialmente a un ciclista colombiano

El Movistar Team hizo oficial el lanzamiento de su nuevo proyecto de formación, Movistar Team Academy, una estructura que busca fortalecer la base del ciclismo mundial y acompañar el crecimiento de jóvenes talentos hacia el más alto nivel. La escuadra, conformada por doce corredores de entre 17 y 21 años, reúne representantes de seis países y marca un paso importante en la renovación del conjunto español.

Puede leer: Movistar anunció que uno de sus 'capos' fue operado

Entre los seleccionados destaca el colombiano Jhonatan Guatibonza, quien formará parte del equipo de desarrollo del Movistar Team con contrato hasta 2026. El nacido en Boyacá es considerado una de las grandes promesas del ciclismo nacional y procede del Nu Colombia, donde tuvo una destacada temporada con actuaciones sólidas en el calendario sub-23.

¿Quién es Jhonatan Guatibonza, nuevo ciclista del Movistar?

Con 21 años, Guatibonza es considerado uno de los mejores velocistas jóvenes del continente. Fue campeón panamericano sub-23 y ha sumado cinco victorias esta temporada, lo que despertó el interés del Movistar Team. Su fichaje representa una nueva oportunidad para que Colombia tenga presencia en una estructura europea de élite, con miras a una futura promoción al World Tour.

Este proyecto reafirma la apuesta de Movistar por un modelo formativo sólido, enfocado en la continuidad y el desarrollo integral del ciclista. Para el equipo español, la creación de esta academia es un paso estratégico en su camino de renovación y crecimiento a largo plazo.