Movistar presentó oficialmente a un ciclista colombiano
Los españoles anunciaron la primera promoción de una escuadra de desarrollo compuesta por doce corredores.
El Movistar Team hizo oficial el lanzamiento de su nuevo proyecto de formación, Movistar Team Academy, una estructura que busca fortalecer la base del ciclismo mundial y acompañar el crecimiento de jóvenes talentos hacia el más alto nivel. La escuadra, conformada por doce corredores de entre 17 y 21 años, reúne representantes de seis países y marca un paso importante en la renovación del conjunto español.
Entre los seleccionados destaca el colombiano Jhonatan Guatibonza, quien formará parte del equipo de desarrollo del Movistar Team con contrato hasta 2026. El nacido en Boyacá es considerado una de las grandes promesas del ciclismo nacional y procede del Nu Colombia, donde tuvo una destacada temporada con actuaciones sólidas en el calendario sub-23.
¿Quién es Jhonatan Guatibonza, nuevo ciclista del Movistar?
Con 21 años, Guatibonza es considerado uno de los mejores velocistas jóvenes del continente. Fue campeón panamericano sub-23 y ha sumado cinco victorias esta temporada, lo que despertó el interés del Movistar Team. Su fichaje representa una nueva oportunidad para que Colombia tenga presencia en una estructura europea de élite, con miras a una futura promoción al World Tour.
Este proyecto reafirma la apuesta de Movistar por un modelo formativo sólido, enfocado en la continuidad y el desarrollo integral del ciclista. Para el equipo español, la creación de esta academia es un paso estratégico en su camino de renovación y crecimiento a largo plazo.
El Movistar Team Academy no solo busca detectar talento, sino también ofrecer un entorno profesional para acompañar el crecimiento personal y deportivo de sus corredores. “Queremos ofrecer a los jóvenes un entorno donde puedan crecer, aprender y dar sus primeros pasos hacia el máximo nivel”, explicó Sebastián Unzué, manager general del proyecto.
Por su parte, Manuel Mateo, director deportivo, destacó que el grupo está compuesto por ciclistas con un gran potencial de evolución: “Algunos ya están mostrando una progresión impresionante. Nuestro objetivo es brindarles un entorno ideal donde se sientan como en casa y puedan seguir creciendo en su especialidad”.
Integrantes del Movistar Team Academy
Los doce corredores que integran el equipo de desarrollo del Movistar son: los españoles Markel Aranaz (18), Javier Cubillas (18), Eric Igual (18), Ibai Villate (17), Roger Pareta (19) y Tomás Pombo (19); los italianos Daniele Forlin (17) y Mattia Proietti (18); el costarricense Sebastián Castro (18); el colombiano Jhonatan Guatibonza (21); el británico Lucas Jackson (18); y el checo Filip Novák (17).
Fichajes del Movistar para 2026
El Movistar Team espera que este nuevo paso en su estructura deportiva también contribuya a recuperar el protagonismo perdido en el World Tour. En esa línea, el conjunto telefónico ha confirmado los fichajes de Cian Uijtdebroeks, Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juan Pedro López y Pavel Novak; mientras que su líder Enric Mas continúa su proceso de recuperación tras una cirugía por formaciones varicosas en la pierna izquierda.
