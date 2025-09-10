Movistar presentó un fichaje estelar que podría 'desbancar' a Nairo

El Movistar Team anunció un fichaje que venía 'cocinando' desde semanas atrás, y lo hizo en pleno transcurso de la Vuelta a España, pues desde la escuadra Telefónica no lo consideraron inoportuno. Se trata de un 'escalador' con quien se sacude el mercado.

Pues ya es oficial la llegada de Raúl García Pierna al Movistar Team, equipo en el que correrá a partir de la temporada 20226 y hasta 2028, donde aspira de paso a consolidarse como uno de los mejores corredores de España.

Movistar le llevó competencia a Nairo Quintana

García Pierna, a sus 24 años, llega luego de dos temporadas ligado al equipo francés Arkéa-B&B Hotels, donde coincidentemente se desempeñó Nairo Quintana antes de llegar por segunda vez al Movistar.

Se habla de competencia en la medida en que se trata de un corredor con capacidad para la media y alta montaña, algo que ha sostenido con sus buenas participaciones en el Tour de Francia donde viene de ser vigesimosexto en la clasificación general, y en competiciones menores como la París-Niza 2025 (16) y el Tour de Polonia 2024 (11).