Mié, 10/09/2025 - 16:29
Movistar presentó un fichaje estelar que podría 'desbancar' a Nairo
Este miércoles 10 de septiembre se anunció la llegada de este nuevo corredor.
El Movistar Team anunció un fichaje que venía 'cocinando' desde semanas atrás, y lo hizo en pleno transcurso de la Vuelta a España, pues desde la escuadra Telefónica no lo consideraron inoportuno. Se trata de un 'escalador' con quien se sacude el mercado.
Pues ya es oficial la llegada de Raúl García Pierna al Movistar Team, equipo en el que correrá a partir de la temporada 20226 y hasta 2028, donde aspira de paso a consolidarse como uno de los mejores corredores de España.
Movistar le llevó competencia a Nairo Quintana
García Pierna, a sus 24 años, llega luego de dos temporadas ligado al equipo francés Arkéa-B&B Hotels, donde coincidentemente se desempeñó Nairo Quintana antes de llegar por segunda vez al Movistar.
Se habla de competencia en la medida en que se trata de un corredor con capacidad para la media y alta montaña, algo que ha sostenido con sus buenas participaciones en el Tour de Francia donde viene de ser vigesimosexto en la clasificación general, y en competiciones menores como la París-Niza 2025 (16) y el Tour de Polonia 2024 (11).
Además, Raúl García Pierna es un ciclista quien ha mostrado buen desempeño en las etapas contrarreloj, no en vano representará a la Selección España en esta modalidad en los Mundiales de Ciclismo 2025.
Así las cosas, es posible que Movistar esté pensando desde ya en contar con un ciclista integral quien pueda suplir el aporte que le da en este momento Nairo Quintana y el propio Enric Mas, quien no pasa por su mejor momento.
¿Hasta cuándo firmó Raúl García Pierna con Movistar?
Raúl García Pierna, con pasado en el Kern Pharma y el Arkéa-B&B Hotels, firmó por tres temporadas con Movistar Team (2026 a 2028), y a su llegada afirmó que "es el único equipo WorldTour de España y tiene una larga historia con corredores increíbles que han pasado por aquí, estoy muy ilusionado".
"Me atrae por todo su equipo de rendimiento que hay detrás, el staff es muy bueno. Y los propios corredores, gente de mi edad con la que nos conocemos mucho. Por lo que, tengo muchas ganas de participar en las mejores carreras del mundo con Movistar Team", añadió el ciclista de 24 años.
💙 ¡Bienvenido Raúl! 2⃣0⃣2⃣6⃣ - 2⃣0⃣2⃣8⃣— Movistar Team (@Movistar_Team) September 10, 2025
Raúl García Pierna ficha por Movistar Team hasta 2028.
✍️ Noticia ampliada: https://t.co/rLcbWR2e7e#RodamosJuntos I @movistar_es I @raul_gass pic.twitter.com/JFYEA1skau
