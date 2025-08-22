Actualizado:
Movistar 'rompería el mercado' con la llegada de un colombiano 'top'
Los Telefónicos, que no tiene un gran líder para la Vuelta a España, ficharían pensando en la temporada 2026.
Previo al inicio de la Vuelta a España 2025, los equipos empiezan a moverse para la próxima temporada, y uno que le apunta a salir del 'bache' es Movistar Team, que no tiene un 'jefe de filas' nato para la ronda ibérica, y esto ha encendido las alarmas en las directivas.
Por tal motivo es que los Telefónicos pretenden reforzarse de buena forma para el próximo curso, y no solamente con 'escaladores' sino con otro tipo de corredores quienes le permitan sumar puntos para la clasificación UCI. Ahora el Movistar va por un sprinter colombiano.
El ciclista colombiano que podría llegar a Movistar Team en 2026
Es posible que Juan Sebastián Molano sea nuevo corredor del Movistar Team, pues el equipo está en búsqueda de un corredor que pelee reamente etapas llanas y el colombiano siempre le ha gustado a la dirigencia, por lo que podrían lanzar una oferta.
No es de ahora sino de temporadas atrás que el Movistar mostró interés en Molano, pero el ciclista colombiano es una pieza importante para el UAE Team Emirates y esto ha imposibilitado su salida. Ahora, los Telefónicos harían un nuevo esfuerzo.
Tal parece que Movistar no se ha recuperado de la salida del estadounidense Matteo Jorgenson al Team Visma | Lease a Bike a inicios de 2024, razón por la consideran urgente contratar a un ciclista con capacidad para pelear etapas planas.
De hecho, el Movistar le apostó al antioqueño Fernando Gaviria, pero este apenas ha conseguido tres victorias de etapa desde su llegada en 2023 (una en Vuelta a San Juan, una en Tour de Romandía y otra en Tour Colombia), por lo que consideran necesaria la llegada de otro corredor de sus características.
Afortunadamente la relación entre Movistar y UAE es buena, de hecho, cuando Fernando Gaviria firmó con los españoles, provenía del equipo emiratí. Ahora, le apuntan a cerrar un nuevo negocio con un Juan Sebastián Molano quien tiene contrato vigente (hasta diciembre de 2026).
Las estadísticas de Juan Sebastián Molano
Juan Sebastián Molano ya suma siete temporadas en el UAE (desde 2019, año en que llegó procedente del Manzana Postobón), y en ese lapso ha corrido ocho 'grandes' y suma 16 victorias de etapa (dos de Vuelta a España) y ha ganado dos títulos: Gran Premio de Denain en 2023 y Clásica Brujas-La Panne en 2025.
