Movistar 'rompería el mercado' con la llegada de un colombiano 'top'

Previo al inicio de la Vuelta a España 2025, los equipos empiezan a moverse para la próxima temporada, y uno que le apunta a salir del 'bache' es Movistar Team, que no tiene un 'jefe de filas' nato para la ronda ibérica, y esto ha encendido las alarmas en las directivas.

Por tal motivo es que los Telefónicos pretenden reforzarse de buena forma para el próximo curso, y no solamente con 'escaladores' sino con otro tipo de corredores quienes le permitan sumar puntos para la clasificación UCI. Ahora el Movistar va por un sprinter colombiano.

El ciclista colombiano que podría llegar a Movistar Team en 2026

Es posible que Juan Sebastián Molano sea nuevo corredor del Movistar Team, pues el equipo está en búsqueda de un corredor que pelee reamente etapas llanas y el colombiano siempre le ha gustado a la dirigencia, por lo que podrían lanzar una oferta.

No es de ahora sino de temporadas atrás que el Movistar mostró interés en Molano, pero el ciclista colombiano es una pieza importante para el UAE Team Emirates y esto ha imposibilitado su salida. Ahora, los Telefónicos harían un nuevo esfuerzo.