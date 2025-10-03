Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 06:53
Movistar rompió el mercado y anunció el fichaje de un ciclista 'top'
El equipo español ya completa cinco fichajes para la temporada 2026.
Movistar Team sigue trabajando con el fin de conformar una de las mejores plantillas del World Tour, por eso es que este viernes 3 de octubre confirmó a su quinto fichaje para la temporada 2026, y de momento es una de los mejores incorporaciones en todo el 'Ciclomercato'.
El fichaje con el que Movistar 'rompió' el mercado
Pues Movistar anunció la llegada de Cian Uijtdebroeks, ciclista belga de 22 años quien se venía desempeñando en el Team Visma | Lease a Bike. A través de sus canales oficiales se confirmó que el vínculo entre las partes será por cuatro temporadas (2026 - 2029), lo cual da cuenta que desde ya su nuevo equipo lo quiere 'blindar'.
De hecho, en el comunicado oficial, Movistar confirma que se trata de uno de los contratos más largos de la historia reciente del equipo. Además, el equipo español se ha encargado de presumir de las condiciones del corredor, quien ha generado resultados importantes en las escuadras por las que ha pasado.
Uijtdebroeks (Abolens, Bélgica), es uno de los ciclistas prospecto de 'capo' debido a las condiciones que tiene como 'escalador', y a que muy joven demostró tales condiciones en una gran vuelta. Ahora, con el afán de ser líder, encontró un lugar en el Movistar.
La trayectoria y palmarés de Cian Uijtdebroeks
Cian Uijtdebroeks se dio a conocer en el plano mundial en 2022, año en que ganó el Tour del Porvenir y dos etapas adicionales en esa carrera. Tales resultados lo llevaron a ser fichado por el Bora-Hansgrohe.
En 2023, con el equipo alemán finalizó octavo en la clasificación general de la Vuelta a España, la primera 'grande' que corrió en su carrera profesional, y también hizo parte del 'top 10' de Tour de Romandía, Vuelta a Suiza y Vuelta a Cataluña.
En 2024, el ciclista belga dio el paso al Team Visma | Lease a Bike, equipo con el cual no obtuvo resultados similares, pues ese año corrió Giro de Italia y Vuelta a España, pero en ambas se tuvo que retirar; mientras que en 2025 no fue citado para ninguna 'grande'.
Los fichajes del Movistar para 2026
Ahora, el ciclista belga se alista para ser protagonista de un Movistar que previamente había anunciado los fichajes de Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juan Pedro López y Pavel Novak. Además, se 'codeará' con escaladores como Nairo Quintana, Enric Mas y Einer Rubio.
