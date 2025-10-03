Movistar rompió el mercado y anunció el fichaje de un ciclista 'top'

Movistar Team sigue trabajando con el fin de conformar una de las mejores plantillas del World Tour, por eso es que este viernes 3 de octubre confirmó a su quinto fichaje para la temporada 2026, y de momento es una de los mejores incorporaciones en todo el 'Ciclomercato'.

El fichaje con el que Movistar 'rompió' el mercado

Pues Movistar anunció la llegada de Cian Uijtdebroeks, ciclista belga de 22 años quien se venía desempeñando en el Team Visma | Lease a Bike. A través de sus canales oficiales se confirmó que el vínculo entre las partes será por cuatro temporadas (2026 - 2029), lo cual da cuenta que desde ya su nuevo equipo lo quiere 'blindar'.

De hecho, en el comunicado oficial, Movistar confirma que se trata de uno de los contratos más largos de la historia reciente del equipo. Además, el equipo español se ha encargado de presumir de las condiciones del corredor, quien ha generado resultados importantes en las escuadras por las que ha pasado.

Uijtdebroeks (Abolens, Bélgica), es uno de los ciclistas prospecto de 'capo' debido a las condiciones que tiene como 'escalador', y a que muy joven demostró tales condiciones en una gran vuelta. Ahora, con el afán de ser líder, encontró un lugar en el Movistar.