Movistar sorprende a Nairo; elegirían otro capitán ante la baja de Enric Mas
El equipo de ciclismo español se alista para la siguiente temporada.
Nairo Quintana, campeón de Giro de Italia (2014), Vuelta a España (2016) y segundo en el Tour de Francia y tres veces podio en el Tour de Francia, se va alistando para lo será la temporada 2026 con el Movistar Team.
Pese a su gran palmarés, el pedalista boyacense ha perdido en los últimos años protagonismo en el ciclismo internacional, sin embargo, no deja de ser un hombre de reconocimiento y con altísima experiencia en carreras del World Tour, por eso, sorprende que su nombre pueda ser relegado en la capitanía del Movistar Team ante la baja de Enric Mas, que se recupera de una lesión (tromboflebitis) y que seguro no estará en las primeras semanas de competencia del 2026.
¿Quién suena para ser capitán del Movistar ante la baja de Enric Mas?
En las últimas horas ha trascendido el nombre de Iván García Cortina, pedalista español de 30 años que cumplirá en 2026 su sexta temporada con el maillot del Movistar Team, destacándose últimamente como una pieza importante para el equipo telefónico con buenas actuaciones en carreras de prestigio.
A la victoria en la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2025, se le suma su buena labor en las últimas ediciones del Tour y la Vuelta a España, siendo clave para mantener a Enric Mas en los primeros días de ‘La Grande Boucle’.
Los méritos de García Cortina en el Movistar Team
En las estadísticas, el español ha sido el quinto ciclista de todo el pelotón con más días de carrera acumulados en el año 2025, un dato más que interesante y que demuestra una resistencia útil para el equipo presidido por Eusebio Unzué.
Por otro lado, tras la salida de Oier Lazkano, el asturiano es la gran referencia del equipo en las carreras de un día y monumentos de los primeros meses de la temporada, aportando valiosos puntos UCI al equipo con grandes actuaciones en carreras como París-Roubaix, Gante-Wevelgem, E3 Saxo Classic, recordando que logró ser top 9 en el pasado Tour de Flandes.
