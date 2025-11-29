Movistar sorprende a Nairo; elegirían otro capitán ante la baja de Enric Mas

Nairo Quintana, campeón de Giro de Italia (2014), Vuelta a España (2016) y segundo en el Tour de Francia y tres veces podio en el Tour de Francia, se va alistando para lo será la temporada 2026 con el Movistar Team.

Pese a su gran palmarés, el pedalista boyacense ha perdido en los últimos años protagonismo en el ciclismo internacional, sin embargo, no deja de ser un hombre de reconocimiento y con altísima experiencia en carreras del World Tour, por eso, sorprende que su nombre pueda ser relegado en la capitanía del Movistar Team ante la baja de Enric Mas, que se recupera de una lesión (tromboflebitis) y que seguro no estará en las primeras semanas de competencia del 2026.

