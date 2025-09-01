Actualizado:
Movistar Team alista gran fichaje; el pedalista brilla en la Vuelta a España
El equipo español está cautivado con el talento del joven escalador.
Este lunes 1 de septiembre se lleva a cabo el primer día de descanso en la Vuelta a España 2025, competencia que luego de nueve exigentes etapas ha dejado un panorama claro en cuanto a los favoritos a pelear la clasificación general, incluyendo una joven sorpresa.
Jonas Vingegaard sin duda marca el paso en la ‘ronda ibérica’, ganador de momento de dos etapas y segundo en la clasificación general a 37 segundos del noruego Torstein Træen del Team Bahrain Victorious.
Movistar Team fichará ciclista que brilla en la Vuelta a España
El equipo español, que en esta edición de la ‘ronda ibérica’ no tiene un representante que pelee la clasificación general tras las bajas de Enric Mas y el colombiano Nairo Quintana, ha quedado cautivado con el desempeño de un pedalista español.
Se trata de Raúl García Pierna, ciclista de apenas 24 años que compite en el equipo Arkéa-B&B Hotels y que de momento ha demostrado una gran actuación en la Vuelta, ocupando de momento la casilla 14 de la clasificación general, a 3´39 del líder.
García Pierna defenderá al Movistar Team en el 2026
Diferentes medios especializados en ciclismo dan como un hecho la incorporación de Raúl a las filas del equipo telefónico para la siguiente temporada, pedalista que en su segunda participación en la Vuelta a España ha logrado de momento grandes resultados.
Recordando su tercera posición en la etapa 7, formando parte de la fuga y siendo segundo ciclista (tras Marco Frigo, a solo 6 segundos del italiano) que más cerca se quedó de la exhibición de Juan Ayuso.
Por otro lado, García Pierna quedó quinto en la etapa 9 tras una gran subida final a Valdezcaray, comenzando en el grupo de favoritos y quedando solo por detrás de Jonas Vingegaard (vencedor), Joao Almeida, Tom Pidcock y Felix Gall.
