Movistar Team alista gran fichaje; el pedalista brilla en la Vuelta a España

Este lunes 1 de septiembre se lleva a cabo el primer día de descanso en la Vuelta a España 2025, competencia que luego de nueve exigentes etapas ha dejado un panorama claro en cuanto a los favoritos a pelear la clasificación general, incluyendo una joven sorpresa.

Jonas Vingegaard sin duda marca el paso en la ‘ronda ibérica’, ganador de momento de dos etapas y segundo en la clasificación general a 37 segundos del noruego Torstein Træen del Team Bahrain Victorious.

Lea también: Alcaraz y Djokovic avanzan en el US Open; fechas y rivales en cuartos de final