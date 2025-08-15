Movistar Team anunció la llegada de un colombiano y un infortunio en su primera carrera

El Movistar Team hizo oficial este viernes 15 de agosto la incorporación del colombiano Kevin Castillo, joven talento que se unirá a la escuadra española a partir de la fecha. Asimismo, el equipo español confirmó cuál será la primera carrera del 'escarabajo'.

El anuncio llega en medio de una etapa compleja para el equipo, golpeado por las lesiones de sus líderes Enric Mas y Nairo Quintana, lo que ha dejado en suspenso la figura de ‘capo’ para la próxima Vuelta a España.

Puede leer: Duro testimonio sobre Juan Guillermo Cuadrado: "Fue terco y se equivocó"

Castillo, de 23 años y oriundo de Marsella (Risaralda), llega respaldado por un palmarés que incluye el título del Clásico RCN 2024 y el campeonato nacional de ruta en la categoría sub-23. Además, viene de cumplir una destacada actuación en la reciente Vuelta a Colombia, donde volvió a demostrar su proyección como escalador y corredor de largo aliento.

El pedalista llegó a España hace unos días, y ya inició su proceso de adaptación al calendario europeo. Aunque en 2026 no tendría participación en una gran vuelta, sí se espera que gane protagonismo en carreras clásicas y por etapas de menor nivel.