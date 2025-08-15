Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 06:53
Movistar Team anunció la llegada de un colombiano y un infortunio en su primera carrera
Ya son cinco los 'escarabajos' que militarán en el equipo español.
El Movistar Team hizo oficial este viernes 15 de agosto la incorporación del colombiano Kevin Castillo, joven talento que se unirá a la escuadra española a partir de la fecha. Asimismo, el equipo español confirmó cuál será la primera carrera del 'escarabajo'.
El anuncio llega en medio de una etapa compleja para el equipo, golpeado por las lesiones de sus líderes Enric Mas y Nairo Quintana, lo que ha dejado en suspenso la figura de ‘capo’ para la próxima Vuelta a España.
Castillo, de 23 años y oriundo de Marsella (Risaralda), llega respaldado por un palmarés que incluye el título del Clásico RCN 2024 y el campeonato nacional de ruta en la categoría sub-23. Además, viene de cumplir una destacada actuación en la reciente Vuelta a Colombia, donde volvió a demostrar su proyección como escalador y corredor de largo aliento.
El pedalista llegó a España hace unos días, y ya inició su proceso de adaptación al calendario europeo. Aunque en 2026 no tendría participación en una gran vuelta, sí se espera que gane protagonismo en carreras clásicas y por etapas de menor nivel.
La primera carrera de Kevin Castillo en el Movistar
El propio Movistar anunció en un comunicado oficial que Kevin Castillo correía este viernes 15 de agosto el Circuit Franco Belge, una carrera de un solo día con un trazado de 206,7 kilómetros. No obstante, el pedalista colombiano no pudo ser inscrito por un inconveniente con su documentación.
A su llegada al cuadro Telefónico, Kevin Castillo comentó: "Estoy muy contento de integrarme al Movistar Team. Muy feliz de pertenecer al equipo con más historia del ciclismo. Daremos lo mejor en las próximas carreras y esperamos hacerlo muy bien. Un agradecimiento a todo el Movistar Team por esta oportunidad"
Colombianos en el Movistar Team
Con su fichaje, el Movistar Team completa una ‘colonia’ de cinco colombianos en sus filas: Nairo Quintana, Einer Rubio, Fernando Gaviria, Diego Pescador y ahora Kevin Castillo, en un proyecto que busca reforzar el bloque latinoamericano del equipo.
