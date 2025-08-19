Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 14:23
Movistar Team anunció la próxima carrera de Fernando Gaviria
El ciclista colombiano finalmente no fue llevado a la Vuelta a España.
La Vuelta a España se acerca, por lo que el Movistar Team ya anunció su nómina de ocho corredores, en donde dio la sorpresa y no presentó a ciclistas colombianos, pese a que se especuló con la posibilidad de que Nairo Quintana y Diego Pescador fueran incluidos.
Además, Fernando Gaviria fue contemplado para hacer parte de la Vuelta a España, pero los directores del Movistar se decantaron por otros sprinters, y decidieron enviar al pedalista colombiano a una carrera que se correrá a la par de la ronda ibérica.
La carrera en que correrá Fernando Gaviria
Fernando Gaviria fue anunciado para correr el Renewi Tour, una competición de cinco etapas que cumple su vigésima edición en este 2025. El corredor antioqueño será pieza clave para conseguir victorias.
El Renewi Tour, carrera que se disputa en Bélgica, se correrá entre el miércoles 20 y el domingo 24 de agosto, donde los equipos World Tour claramente irán con nóminas alternativas en vista de que sus corredores con mejor presente fueron llevados a la Vuelta a España.
"Etapas para sprinters en Zeeland y Flandes Occidental, otra desafiante jornada con final en el Muur, seguida del exigente día en Limburg y una explosiva última fracción en el circuito de Lovaina", fue el post con el que Movistar anunció a los corredores con los que afrontará esta carrera.
Se trata de una carrera clave para Gaviria, pues el antioqueño no ha sumado victorias en este 2025, y al verse excluido de las tres 'grades', parece que tiene la obligación de ser protagonista y ganar etapas en el Renewi Tour, para seguir siendo tenido en cuenta por el Movistar Team y garantizar su continuidad.
La nómina del Movistar para el Renewi Tour
Además de Fernando Gaviria, en el Renewi Tour el Movistar Team será representado por Lorenzo Milesi, Natnael Tesfazion, Facide Cimolai, Albert Torres, Manlio Moro y Mathias Norsgaard.
🇳🇱🇧🇪 #RenewiTour - Etapas para sprinters en Zeeland y Flandes Occidental, otra desafiante jornada con final en el Muur, seguida del exigente día en Limburg y una explosiva última fracción en el circuito de Lovaina.— Movistar Team (@Movistar_Team) August 19, 2025
➡️ Esta es nuestra alineación para afrontar, a partir de… pic.twitter.com/c5AcBtCGVl
Fuente
Antena 2