Movistar Team anunció la próxima carrera de Fernando Gaviria

La Vuelta a España se acerca, por lo que el Movistar Team ya anunció su nómina de ocho corredores, en donde dio la sorpresa y no presentó a ciclistas colombianos, pese a que se especuló con la posibilidad de que Nairo Quintana y Diego Pescador fueran incluidos.

Además, Fernando Gaviria fue contemplado para hacer parte de la Vuelta a España, pero los directores del Movistar se decantaron por otros sprinters, y decidieron enviar al pedalista colombiano a una carrera que se correrá a la par de la ronda ibérica.

La carrera en que correrá Fernando Gaviria

Fernando Gaviria fue anunciado para correr el Renewi Tour, una competición de cinco etapas que cumple su vigésima edición en este 2025. El corredor antioqueño será pieza clave para conseguir victorias.

El Renewi Tour, carrera que se disputa en Bélgica, se correrá entre el miércoles 20 y el domingo 24 de agosto, donde los equipos World Tour claramente irán con nóminas alternativas en vista de que sus corredores con mejor presente fueron llevados a la Vuelta a España.