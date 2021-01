Movistar Team anunció segunda temporada de su documental con dos colombianos

Luego de la temporada 2019 donde el Movistar Team fue centro de diferentes polémicas por las marcadas diferencias entre sus corredores y los adversos resultados en el Tour de Francia, algo que causó revuelo fue el documental ‘El Día Menos Pensando’ que se emitió en el 2020 y que hacía un recuento de los momentos íntimos del equipo.

Allí se conocieron algunas diferencias entre corredores como Nairo Quintana y Míkel Landa (también Alejandro Valverde y Marc Soler) y el desencuentro final entre el Movistar Team y Richard Carapaz a pesar de haber conseguido el título del Giro de Italia. A pesar de dejar en evidencia a la escuadra y la polémica, esto fue todo un éxito en los medios deportivos.

Por ende, Movistar Team ha anunciado que en 2021 se volverá a emitir el documental donde se verá lo sucedido a lo largo de una temporada 2020 con varias adversidades y pocos resultados positivos hasta la Vuelta a España, en parte por la salida de grandes figuras como Nairo, Landa y Carapaz y un recambio generacional donde figuran los colombianos Juan Diego Alba y Éiner Rubio.

Cabe señalar que para la temporada 2021 ya está el colombiano Miguel Ángel López en el Movistar Team y que él tiene unas escenas especiales en ‘El Día Menos pensado’ por los encontrones que tuvo con los líderes del equipo telefónico cuando él defendía los intereses de Astana Team en la Vuelta a España 2019.

