Movistar Team estrenará novedoso maillot en su regreso después de la pandemia

El equipo Movistar vestirá en su regreso a la competición un maillot diseñado por sus seguidores durante las próximas dos semanas, que firmado por todos los ciclistas será puesto a disposición de Cruz Roja y Protezione Civile, a beneficio de quienes luchan contra la COVID-19.



A través de la web alecycling.com/seguimos-conectados, los aficionados pueden descargarse el modelo sobre el que dibujar el maillot, con cualquier técnica de diseño manual o informático, sin ocultar a los patrocinadores.

Para participar, solo deben publicar la foto del diseño en Instagram y luego un jurado compuesto por miembros de Alé y Movistar Team realizará una selección de los 6 diseños finalistas, entre la que los propios aficionados podrán elegir el maillot final entre el 24 y el 26 de abril con sus votos.

🚨 HELP US DESIGN MOVs CHARITY JERSEY! Supports @CruzRojaEsp + @DPCgov 🤝



1️⃣ More info + template ➡️ https://t.co/Hu8Mih217s

2️⃣ Paint the kit (avoid sponsors)

3️⃣ Post an Insta pic (❗️❗️ no Stories), mentioning @alecyclingofficial, @movistar_team + #SeguimosConectados. Ends 23rd! pic.twitter.com/e5OqR5miIW