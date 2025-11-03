Movistar Team pierde fichaje de lujo; el ciclista decidió renovar con su equipo

Movistar Team pierde fichaje de lujo

Se trata del australiano Michael Matthews (Canberra, 35 años), ganador de etapas en Tour, Giro y Vuelta, quien ha comprometido su futuro con el Jayco Alula luego de firmar un nuevo contrato hasta el final de la temporada 2027.

Conocido en el pelotón como "Bling", el esprinter australiano, doble medallista en Campeonatos del Mundo en ruta, sufrió una dura temporada en este 2025 tras ser diagnosticado con una embolia pulmonar en junio pasado, pero ahora recuperado y de vuelta a las carreras, el australiano vuelve con entusiamo para continuar su trayectoria con el Team Jayco Alula.

"Estoy muy feliz, creo que, después de los problemas que tuve durante el verano, aprendí a valorar más al equipo, mi vida, cómo es y los últimos años que he vivido en el ciclismo. Todavía me siento como si tuviera 25 años, así que estoy emocionado de continuar este camino con el Team Jayco Alula y mi carrera ciclista", señaló.