Movistar Team pierde fichaje de lujo; el ciclista decidió renovar con su equipo
El equipo de ciclismo español alista lo que será su nómina para el 2026.
Luego de conocer que el equipo Jayco-AlUla de ciclismo presentara problemas para cumplir con los requisitos necesarios que le permiten inscribirse en el UCI World Tour de la temporada 2026 (falta de garantías bancarias), se abrieron las posibilidades de que algunos de sus pedalistas salieran de aquella escuadra de origen australiano.
Pues bien, el Movistar Team estaba muy atento a la situación de uno de los corredores del Jayco-AlUla, un velocista de gran renombre que podría ser fichado para la temporada 2026, teniendo en cuenta que el colombiano Fernando Gaviria parece estar más fuera que adentro y sólo se tienen corredores de este tipo con Orluis Aular y Roger Adrià.
Movistar Team pierde fichaje de lujo
Se trata del australiano Michael Matthews (Canberra, 35 años), ganador de etapas en Tour, Giro y Vuelta, quien ha comprometido su futuro con el Jayco Alula luego de firmar un nuevo contrato hasta el final de la temporada 2027.
Conocido en el pelotón como "Bling", el esprinter australiano, doble medallista en Campeonatos del Mundo en ruta, sufrió una dura temporada en este 2025 tras ser diagnosticado con una embolia pulmonar en junio pasado, pero ahora recuperado y de vuelta a las carreras, el australiano vuelve con entusiamo para continuar su trayectoria con el Team Jayco Alula.
"Estoy muy feliz, creo que, después de los problemas que tuve durante el verano, aprendí a valorar más al equipo, mi vida, cómo es y los últimos años que he vivido en el ciclismo. Todavía me siento como si tuviera 25 años, así que estoy emocionado de continuar este camino con el Team Jayco Alula y mi carrera ciclista", señaló.
🗣️"I really feel like I'm getting better and better, so I'm really looking forward to another two years with the team." - Michael Matthews
Los fichajes del Movistar Team para el 2026
De momento, el equipo español que tiene en sus filas a los colombianos Nairo Quintana, Einer Rubio, Diego Pescador y Fernando Gaviria, ha hecho las contrataciones de Juanpe López, el ya referido Roger Adrià, Raúl García Pierna y Cian Uijtdebroeks.
