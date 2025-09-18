Movistar Team rompe el mercado: confirman a su nuevo 'escalador'

Se siguen confirmando fichajes en el World Tour, y nuevamente el Movistar Team aparece como protagonista. Luego de confirmar tres incorporaciones, estaría por dar un 'batacazo' en el mercado con la contratación de un 'escalador' de lujo.

Pese a que aún no es oficial, se da como un hecho que Pavel Novák será nuevo corredor del Movistar. El pedalista de apenas 20 años se unirá a la disciplina del equipo español por tres temporadas (de 2026 a 2028).

¿Quién es Pavel Novák, nuevo ciclista del Movistar Team?

Pavel Novák es un ciclista nacido en República Checa y es especialista en la montaña, siendo uno de los mejores ciclistas jóvenes en la actualidad; de hecho, el checo ganó la etapa reina en el Giro de Italia Next Gen (sub 23); además finalizó tercero en la clasificación general y segundo en la montaña.

Muchos podrían ver a Novák como el sucesor ideal de Enric Mas y Nairo Quintana en el Movistar Team, un equipo que en el último tiempo ha carecido de variantes y más bien ha expuesto a corredores como Einer Rubio con sobrecarga.