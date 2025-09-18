Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 08:37
Movistar Team rompe el mercado: confirman a su nuevo 'escalador'
Los Telefónicos apuntan a ser animadores de la temporada 2026 y subir considerablemente en el ranking UCI.
Se siguen confirmando fichajes en el World Tour, y nuevamente el Movistar Team aparece como protagonista. Luego de confirmar tres incorporaciones, estaría por dar un 'batacazo' en el mercado con la contratación de un 'escalador' de lujo.
Puede leer: Confirmado el nuevo equipo de Juan Ayuso hasta 2030
Pese a que aún no es oficial, se da como un hecho que Pavel Novák será nuevo corredor del Movistar. El pedalista de apenas 20 años se unirá a la disciplina del equipo español por tres temporadas (de 2026 a 2028).
¿Quién es Pavel Novák, nuevo ciclista del Movistar Team?
Pavel Novák es un ciclista nacido en República Checa y es especialista en la montaña, siendo uno de los mejores ciclistas jóvenes en la actualidad; de hecho, el checo ganó la etapa reina en el Giro de Italia Next Gen (sub 23); además finalizó tercero en la clasificación general y segundo en la montaña.
Muchos podrían ver a Novák como el sucesor ideal de Enric Mas y Nairo Quintana en el Movistar Team, un equipo que en el último tiempo ha carecido de variantes y más bien ha expuesto a corredores como Einer Rubio con sobrecarga.
Entre otras cosas, Pavel Novák sería una buena alternativa para carreras de una semana, y con algo de desarrollo podría dar el salto a la grandes vueltas dentro de poco tiempo.
Pavel tiene un hermano menor, Filip Novák, quien también sería fichado por el Movistar Team para que se una al equipo de desarrollo, pues los ojeadores y los directores consideran que es una apuesta interesante.
Le puede interesar: Mourinho sería el nuevo técnico de una figura de Selección Colombia
Los ciclistas nuevos que tendrá el Movistar en 2026
Se espera que antes de terminar esta semana sea oficializado Pavel Novák como nuevo corredor del Movistar Team, convirtiéndose en el cuarto refuerzo luego de la incorporación de Raúl García Pierna, Roger Adriá y Juan Pedro López.
Fuente
Antena 2