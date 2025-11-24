Cargando contenido

Movistar Team - 2025
Ciclistas del Movistar Team
Ciclismo
Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 17:46

Movistar Team y los 4 fichajes de lujo que concretaron para el 2026

El equipo 'telefónico' quiere pelear por las grandes vueltas en la siguiente temporada.

Uno de los equipos más tradicionales del ciclismo en la UCI World Tour es sin duda el Movistar Team, equipo español que desde el 2005 compite en esta categoría de manera ininterrumpida y que ha dado de qué hablar con títulos y demás distinciones. 

Pese a su robusta historia en el ciclismo internacional, el equipo telefónico donde militan los colombianos Nairo QuintanaEiner Rubio y Diego Pescador, ha perdido protagonismo en los últimos años, quedando a la sombra del UAE Team Emirates de Tadej Pogacar y del Team Visma de Jonas Vingegaard. 

Los fichajes de lujo para el Movistar Team del 2026 

El conjunto telefónico analizó refuerzos y pensó especialmente en sumar escaladores que le ayuden a fortalecer su participación en las grandes vueltas que se vienen, buscando pelear podios y por qué el primer puesto. 

Así las cosas, el gregario de lujo que tendrá Enric Más será el belga Cian Uijtdebroeks, quien dejó el Visma para sumarse al Movistar Team, pedalista de 22 años que estará acompañado de dos ciclistas españoles y otro más extranjero. 

Movistar Team apuesta por jóvenes talentos 

Los otros escaladores que se sumarán al equipo son los españoles Juan Pedro López (quien dejará el Lidl-Trek a sus 33 años) y Raúl García Pierna, este último de apenas 24 años y que goza de un gran potencial por lo hecho en su anterior equipo el Arkéa-B&B Hotels. 

Por último, aparece el checo Pavel Novak, pedalista de 20 años que despertó interés en varios equipos del World Tour, pero que se ha decantado por el Movistar Team, en un fichaje prometedor para el conjunto español en sus grandes aspiraciones para el 2026, especialmente en la próxima Vuelta a España, carrera en la que reportes indican podría tener la ausencia de Pogacar y Vingegaard. 

