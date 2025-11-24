Movistar Team y los 4 fichajes de lujo que concretaron para el 2026

Uno de los equipos más tradicionales del ciclismo en la UCI World Tour es sin duda el Movistar Team, equipo español que desde el 2005 compite en esta categoría de manera ininterrumpida y que ha dado de qué hablar con títulos y demás distinciones.

Pese a su robusta historia en el ciclismo internacional, el equipo telefónico donde militan los colombianos Nairo Quintana, Einer Rubio y Diego Pescador, ha perdido protagonismo en los últimos años, quedando a la sombra del UAE Team Emirates de Tadej Pogacar y del Team Visma de Jonas Vingegaard.

