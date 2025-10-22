Movistar definió el futuro de Nairo Quintana, ¿se va o se queda?

El Movistar Team confirmó este jueves la renovación de Nairo Quintana por una temporada más, con lo que el ciclista colombiano continuará en la escuadra española hasta diciembre de 2026. El anuncio fue hecho a través de un comunicado oficial en el que también se revelaron otras extensiones de contrato dentro del bloque telefónico.

"Albert Torres y Nairo Quintana seguirán aportando experiencia al equipo tras renovar por una campaña adicional, hasta 2026", informó el equipo, destacando el valor del 'escarabajo' dentro de su estructura. De esta manera, el corredor de Cómbita, Boyacá, afrontará su decimotercera temporada como profesional.

La renovación de Quintana llega en un momento clave para el Movistar, que busca consolidar una plantilla sólida y equilibrada. Nairo ha sido un referente de liderazgo en momentos extraordinarios, especialmente cuando el equipo no ha podido contar con su jefe de filas, Enric Mas, actualmente en proceso de rehabilitación médica.

Durante la temporada 2025, el colombiano cumplió con un papel de gregario de lujo, aportando experiencia y regularidad en carreras por etapas, además de servir como guía para los ciclistas más jóvenes que integran la escuadra.