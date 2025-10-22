Actualizado:
Movistar definió el futuro de Nairo Quintana, ¿se va o se queda?
El ciclista colombiano volvió al cuadro español en 2024 luego de cumplir su sanción por consumo de tramadol.
El Movistar Team confirmó este jueves la renovación de Nairo Quintana por una temporada más, con lo que el ciclista colombiano continuará en la escuadra española hasta diciembre de 2026. El anuncio fue hecho a través de un comunicado oficial en el que también se revelaron otras extensiones de contrato dentro del bloque telefónico.
"Albert Torres y Nairo Quintana seguirán aportando experiencia al equipo tras renovar por una campaña adicional, hasta 2026", informó el equipo, destacando el valor del 'escarabajo' dentro de su estructura. De esta manera, el corredor de Cómbita, Boyacá, afrontará su decimotercera temporada como profesional.
La renovación de Quintana llega en un momento clave para el Movistar, que busca consolidar una plantilla sólida y equilibrada. Nairo ha sido un referente de liderazgo en momentos extraordinarios, especialmente cuando el equipo no ha podido contar con su jefe de filas, Enric Mas, actualmente en proceso de rehabilitación médica.
Durante la temporada 2025, el colombiano cumplió con un papel de gregario de lujo, aportando experiencia y regularidad en carreras por etapas, además de servir como guía para los ciclistas más jóvenes que integran la escuadra.
Los fichajes del Movistar Tema para 2026
Ahora, con su continuidad asegurada, Nairo será pieza clave en la integración de los nuevos fichajes que reforzarán al Movistar para 2026: Cian Uijtdebroeks, Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juan Pedro López y Pavel Novak, todos ellos con proyección a futuro dentro del pelotón internacional.
Cabe recordar que esta es la segunda etapa de Quintana con el Movistar Team, equipo en el que ya corrió entre 2012 y 2019. Luego militó en el Arkéa-Samsic, donde su ciclo se vio interrumpido tras la sanción por consumo de tramadol en el Tour de Francia 2022, sustancia prohibida por la UCI durante la competición.
Con su renovación, Nairo Quintana seguirá aportando su veteranía, visión táctica y espíritu competitivo a un Movistar en plena reestructuración, reafirmando su condición de referente del ciclismo latinoamericano y uno de los hombres más importantes en la historia reciente del equipo telefónico.
Otros dos latinoamericanos renovaron con Movistar
El comunicado del Movistar también destacó la continuidad de otros ciclistas de peso dentro de la estructura: “El venezolano Orluis Aular y el ecuatoriano Jefferson Cepeda... firman una extensión hasta 2028. Jorge Arcas y Nelson Oliveira prolongan su vinculación hasta 2027”, indicó el texto oficial.
