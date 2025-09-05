Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 17:40
Movistar ya tendría plan para Nairo Quintana en el Tour de Francia 2026
El pedalista boyacense solo pudo correr el Giro de Italia 2025 y se quedó fuera de La Vuelta por lesión.
Movistar Team ha comenzado a trazar el rumbo que tomará en el próximo año. Tras un 2025 marcado por rendimientos por debajo de lo esperado en el World Tour, la escuadra española decidió replantear su estrategia y darle un lugar central a un corredor histórico: Nairo Quintana, quien apunta a convertirse en la pieza clave de la plantilla.
Lea también: Sufren los colombianos en La Vuelta: Así quedó la general
Durante la última campaña, los aficionados vieron cómo el equipo telefónico luchaba sin demasiada fortuna en las grandes competencias. Sin embargo, el desempeño del ciclista de Cómbita en el Giro de Italia 2025 encendió la ilusión. Aunque no alcanzó el podio, el colombiano dejó sensaciones positivas en la montaña, demostrando que su experiencia sigue vigente en un pelotón cada vez más exigente.
En otras noticias
Abandonó colombiano en la Vuelta; Ayuso ganó la etapa 12
La mala noticia llegó en la segunda parte del año, cuando una lesión lo marginó de la Vuelta a España, una prueba en la que se perfilaba como carta fuerte. El propio corredor había reconocido que llegaba con motivación extra: “Tenía muchas ganas de estar en la Vuelta porque sentía que podía hacer algo importante”, comentó tras confirmarse su baja. Esa ausencia fue un golpe duro tanto para él como para un equipo necesitado de referentes.
Ante la falta de resultados, la dirección técnica encabezada por Eusebio Unzué resolvió apostar por el regreso del boyacense al Tour de Francia, posiblemente en su última presencia en la ronda gala. La decisión tiene un doble valor: por un lado, ofrecerle al colombiano la oportunidad de despedirse en la prueba más prestigiosa del calendario y, por otro, intentar que su liderazgo impulse a Movistar hacia una temporada más competitiva.
Los recuerdos de lo que Nairo logró en Francia siguen vigentes. Basta mencionar el sexto lugar obtenido en 2022, cuando, contra todo pronóstico, se mantuvo entre los mejores de la clasificación general. Aunque ya no es el joven escalador que maravilló en 2013 o 2015, su jerarquía en la montaña continúa siendo un arma que ningún rival puede subestimar.
El plan de la escuadra española es diseñar un calendario específico para que el corredor llegue con la mejor forma posible al mes de julio. En ese sentido, pruebas como la París-Niza y la Volta a Catalunya serán esenciales en su preparación. La idea no es únicamente buscar un lugar alto en la general, sino también optar por victorias de etapa que devuelvan protagonismo al conjunto azul.
🇪🇸 #LaVuelta25 - Etapa 13 🏁— Movistar Team (@Movistar_Team) September 5, 2025
El temible Angliru volvió a poner a prueba a los corredores en una exigente jornada de 202 km.@JeffCepedaH (P24) fue protagonista en la fuga del día y hasta las primeras rampas del coloso asturiano, mientras lamentamos la baja de @pablocastrillo_… pic.twitter.com/C2EXDz58OM
La expectativa es grande en dos países: en España, por la necesidad de ver a su equipo brillar nuevamente en una grande, y en Colombia, por el deseo de observar a uno de sus ídolos dar una última batalla en la élite. El propio Quintana lo dejó claro: “Si este es mi último Tour, quiero vivirlo al máximo y volver a dar espectáculo en la montaña”.
Le puede interesar: Almeida ganador en etapa 13 de Vuelta a España: cambios en general
Así, la temporada 2026 se perfila como un año decisivo para el Movistar Team. Con Quintana como líder y símbolo, la escuadra buscará reconciliarse con la victoria, recuperar la esencia de la lucha en la alta montaña y, sobre todo, demostrar que aún puede ser protagonista en el ciclismo mundial.
Fuente
Antena 2