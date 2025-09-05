Movistar ya tendría plan para Nairo Quintana en el Tour de Francia 2026

La mala noticia llegó en la segunda parte del año, cuando una lesión lo marginó de la Vuelta a España, una prueba en la que se perfilaba como carta fuerte. El propio corredor había reconocido que llegaba con motivación extra: “Tenía muchas ganas de estar en la Vuelta porque sentía que podía hacer algo importante”, comentó tras confirmarse su baja. Esa ausencia fue un golpe duro tanto para él como para un equipo necesitado de referentes.

Ante la falta de resultados, la dirección técnica encabezada por Eusebio Unzué resolvió apostar por el regreso del boyacense al Tour de Francia, posiblemente en su última presencia en la ronda gala. La decisión tiene un doble valor: por un lado, ofrecerle al colombiano la oportunidad de despedirse en la prueba más prestigiosa del calendario y, por otro, intentar que su liderazgo impulse a Movistar hacia una temporada más competitiva.

Los recuerdos de lo que Nairo logró en Francia siguen vigentes. Basta mencionar el sexto lugar obtenido en 2022, cuando, contra todo pronóstico, se mantuvo entre los mejores de la clasificación general. Aunque ya no es el joven escalador que maravilló en 2013 o 2015, su jerarquía en la montaña continúa siendo un arma que ningún rival puede subestimar.

El plan de la escuadra española es diseñar un calendario específico para que el corredor llegue con la mejor forma posible al mes de julio. En ese sentido, pruebas como la París-Niza y la Volta a Catalunya serán esenciales en su preparación. La idea no es únicamente buscar un lugar alto en la general, sino también optar por victorias de etapa que devuelvan protagonismo al conjunto azul.