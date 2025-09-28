Mundial de Ciclismo 2025: posición de los colombianos en prueba élite

El podio del día lo completaron el belga Remco Evenepoel quien viene de ser campeón olímpico hace un año y llegó con una diferencia de 01:28. El último lugar del podio fue para el irlandés Ben Healy que cruzó la línea de meta a 02:16.

Por el lado de los ciclistas más importantes del World Tour, en los primeros lugares de la prueba también aparecieron el mexicano Isaac del Toro en la séptima casilla a 06.47. Otro de los protagonistas fue el esloveno Primoz Roglic en la posición número once a 09:05

¿Cómo le fue a los colombianos en la prueba élite de los Mundiales de Ciclismo 2025?

El mejor colombiano de la prueba élite de los Mundiales de Ciclismo 2025 fue el huilense Harold Tejada, quien se ubicó en la casilla 14 a 09:07 del campeón Pogacar; mientras que el zipquireño Egan Bernal no terminó la carrera y se retiró a más de 80 kilómetros de meta.

Solo un total de 30 ciclistas terminaron la prueba. A lo largo del recorrido, las condiciones climáticas y el estado del terreno dejaron a varios pedalistas en el camino.

Le puede interesar: Egan Bernal la pasa mal: ¿Por qué se retiró del Mundial de Ciclismo?

Con el triunfo de Tadej Pogacar, este ciclista se hizo un lugar en la historia, pues consiguió 'doblete', ya que viene de ser el campeón del Tour de Francia. El esloveno sigue demostrando un dominio absoluto en el deporte pedal.