Mundial de Ciclismo 2025: así le fue a los colombianos en la prueba Sub 23
William Colorado, Jaider Muñoz y Juan Felipe Contreras eran las caras del seleccionado nacional.
Kigali, Ruanda, vivió la primera jornada durante la competencia de ruta Sub-23 del Campeonato Mundial de Ciclismo 2025, disputada sobre 164,4 kilómetros, con un desnivel acumulado de 3.600 metros.
Este escenario exigente reunió a los mejores pedalistas jóvenes del planeta y dejó como protagonista indiscutible al italiano Lorenzo Finn, quien brilló en un circuito que castigó tanto la resistencia como la estrategia.
Cómo les fue a los colombianos en la prueba Sub-23 del Mundial de Ciclismo
Desde el inicio, las once vueltas al recorrido se perfilaban como un desafío monumental para los 120 corredores en línea de salida. Las constantes subidas y descensos seleccionaron rápidamente al grupo principal. En ese contexto, a falta de 32 kilómetros, Finn ejecutó un movimiento decisivo que lo separó del pelotón, un ataque que la crónica del evento describió como “implacable” y que comenzó a consolidar su victoria.
El grupo perseguidor intentó sin éxito reducir la brecha. El suizo Jan Huber fue el rival más cercano, pero nunca logró neutralizar la escapada. La nota del medio recuerda que Finn “supo dosificar fuerzas para resistir los embates” y cruzó la meta con 18 segundos de ventaja, adjudicándose el oro. Detrás suyo, Huber obtuvo la plata y el austriaco Marco Schrettl completó el podio con el bronce.
Sin embargo, la diferencia superó los tres minutos y se hizo imposible cerrar el hueco. Pese a ese panorama, los colombianos dieron muestras de carácter y dejaron ver destellos de su talento en una carrera extremadamente dura.
Por el lado de los colombianos, el mejor posicionado fue William Colorado, quien se ubicó en la casilla 23, registrando un tiempo de +8:55 frente al ganador. Le siguió Jaider Muñoz, en el puesto 27 con +9:33, y Juan Felipe Contreras, que finalizó 45º a +15:31.
Aunque estos resultados no reflejan el anhelo inicial, la actuación de Colorado resaltó al superar a nombres fuertes como el belga Jasper Schoofs, sobre quien existían altas expectativas previas.
Last lap for the leading duo 🔔— UCI (@UCI_cycling) September 26, 2025
Hubber has been struggling but is still right there, taking turns on the flats but left wanting on the climbs.
Lorenzo looking very much in control with less than 15km to go.#Kigali2025 pic.twitter.com/n40K4cxoDS
Los 27 °C, la humedad del 46 % y las zonas adoquinadas hicieron aún más exigente el trayecto para los jóvenes pedalistas. No obstante, la valentía de los colombianos para intentar fugas y aguantar cortes evidenció un proceso formativo sólido en el ciclismo nacional Sub-23, que continúa forjando nuevas generaciones de “escarabajos”.
Con este título, Lorenzo Finn confirma su estatus de estrella emergente: es su segundo oro mundialista tras haber conquistado la prueba júnior el año anterior. La victoria italiana demuestra que la gestión del esfuerzo, la elección del momento para atacar y el control de la ventaja siguen siendo determinantes en la élite juvenil.
