Mundial de Ciclismo 2025: así le fue a los colombianos en la prueba Sub 23

Cómo les fue a los colombianos en la prueba Sub-23 del Mundial de Ciclismo

Desde el inicio, las once vueltas al recorrido se perfilaban como un desafío monumental para los 120 corredores en línea de salida. Las constantes subidas y descensos seleccionaron rápidamente al grupo principal. En ese contexto, a falta de 32 kilómetros, Finn ejecutó un movimiento decisivo que lo separó del pelotón, un ataque que la crónica del evento describió como “implacable” y que comenzó a consolidar su victoria.

El grupo perseguidor intentó sin éxito reducir la brecha. El suizo Jan Huber fue el rival más cercano, pero nunca logró neutralizar la escapada. La nota del medio recuerda que Finn “supo dosificar fuerzas para resistir los embates” y cruzó la meta con 18 segundos de ventaja, adjudicándose el oro. Detrás suyo, Huber obtuvo la plata y el austriaco Marco Schrettl completó el podio con el bronce.

Sin embargo, la diferencia superó los tres minutos y se hizo imposible cerrar el hueco. Pese a ese panorama, los colombianos dieron muestras de carácter y dejaron ver destellos de su talento en una carrera extremadamente dura.

Por el lado de los colombianos, el mejor posicionado fue William Colorado, quien se ubicó en la casilla 23, registrando un tiempo de +8:55 frente al ganador. Le siguió Jaider Muñoz, en el puesto 27 con +9:33, y Juan Felipe Contreras, que finalizó 45º a +15:31.

Aunque estos resultados no reflejan el anhelo inicial, la actuación de Colorado resaltó al superar a nombres fuertes como el belga Jasper Schoofs, sobre quien existían altas expectativas previas.