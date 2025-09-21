Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 08:54
Mundial de ciclismo: ¿Cómo le fue a Diana Peñuela en la contrarreloj?
Este domingo comenzó la actividad del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda.
Comenzó este domingo 21 de septiembre la actividad del Campeonato Mundial de ciclismo de Ruta 2025 en Kigal, Ruanda con las pruebas contrarreloj en las ramas femenina y masculina.
La primera colombiana en entrar en acción fue Diana Carolina Peñuela, quien representó al país en la prueba contra el cronómetro de 31 kilómetros.
¿Quién ganó la contrarreloj femenina en el Mundial de ruta?
La prueba femenina élite contrarreloj del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta fue ganada por Marlen Reusser de Suiza, quien completó los 31 kilómetros de recorrido con un tiempo de 43 minutos y 9 segundos.
La ciclista del registro del Movistar Team se impuso sobra las neerlandesas Anna Van der Breggen y Demi Vollering, quienes se colgaron la plata y el bronce, respectivamente.
1. Marlen Reusser (Suiza) - 43:09
2. Anna Van der Breggen (Países Bajos) - 44:01
3. Demi Vollerin (Países Bajos) . 44:14
¿Cómo le fue a Diana Carolina Peñuela?
La colombiana Diana Carolina Peñuela se ubica en la posición 24 con un tiempo total de 48 minutos y 30 segundos.
La participación colombiana en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta continúa este domingo con la presencia de Walter Vargas en la contrarreloj masculina, que contará con un recorrido total de 41 kilómetros.
Fuente
Antena 2