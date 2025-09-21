Mundial de ciclismo: ¿Cómo le fue a Diana Peñuela en la contrarreloj?

Comenzó este domingo 21 de septiembre la actividad del Campeonato Mundial de ciclismo de Ruta 2025 en Kigal, Ruanda con las pruebas contrarreloj en las ramas femenina y masculina.

La primera colombiana en entrar en acción fue Diana Carolina Peñuela, quien representó al país en la prueba contra el cronómetro de 31 kilómetros.