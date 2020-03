Mundial de Mountain Bike también se aplazó

El Mundial de VTT (bicicleta de montaña), programado a finales de junio, se aplaza debido a la pandemia de coronavirus, anunció este viernes la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La competición estaba prevista en Albstadt (Alemania) del 25 al 28 junio.

"Vista la situación sanitaria actual en Europa y en todo el mundo, mantener la cita anual de la disciplina tendría un riesgo potencial para la salud de los corredores, de todas las personas implicadas en el evento y de los fans", explicó la UCI acerca de "la decisión tomada por la ciudad de Albstadt, la Federación Nacional Alemana de Ciclismo (BDR) y el estado de Baden-Wurtemberg".

La federación internacional añadió que desea trabajar con la organización para fijar una nueva fecha y subrayó que el Mundial es prioridad en su revisión del calendario 2020.

