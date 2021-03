Nairo contó sus sensaciones tras cuarto lugar en Larciano y su director develó objetivos

Este domingo Nairo Quintana corrió el Gran Premio Industria y Artigianato en Italia luego de del Torneo Laigueglia en el que compitió el miércoles. En esta oportunidad, el colombiano del Arkea ocupó la cuarta casilla en una gran jornada donde fue protagonista atacando a 13 kilómetros de meta y rompiendo el grupo.

Nairo fue cuarto detrás del belga Mauri Vansevenant, el neerlandés Bauke Mollema y el español Míkel Landa. El colombiano declaró que tuvo grandes sensaciones y su director de equipo aplaudió la actuación antes de encarar este miércoles la Tirreno Adriático.

“Fue un buen día para mí, pero también importante para el Team Arkéa-Samsic. Mis compañeros han sido un gran apoyo para mí. Tenía buenas sensaciones y me permitió correr por delante con los otros favoritos. Intenté un ataque en la final del pase para hacer la selección para intentar ganar. Desafortunadamente, se produjo un reagrupamiento en la cima. Terminamos cuatro por delante. Lo más importante es que mi estado es bueno de cara a los próximos retos, que puedo afrontarlos con mucha motivación”, señaló en primera medida el colombiano.

“Esta es mi mejor manera de agradecerles a todos ustedes, dejándolo todo en cada carrera, gracias por estar en todos los momentos conmigo, mi cariño para ustedes es infinito”, agregó Nairo, pero en sus redes sociales.

Entretanto, Yvon Ledanois, director deportivo de Arkea, comentó: “El objetivo era conseguir lo mejor posible con Nairo y que él tuviera apoyo a su alrededor durante toda la carrera. Me gustaría saludar el trabajo realizado por Benjamin Declercq, quien ciertamente se ha rendido, pero que antes de verse obligado a tomar esta decisión, se entregó al 300%. Puedes abandonar un evento antes de que finalice, siempre que lo hayas dado todo, como hizo Benjamín, sobre todo cuando al principio tienes que apoyar a un líder que tiene grandes ambiciones. Esto debería servir como un ejemplo para el trabajo en equipo a realizar, si todos tienen esta mentalidad, golpearemos el grial. Nairo, fue 4º en el sprint, pero lo que recuerdo es que ataca en la subida final, y solo logra seguirlo, Vansevenant y no sin dificultad. Es un hombre al comienzo de la temporada y ya está por encima de su condición física, lo que está lejos de ser el caso de Nairo. Asumió la responsabilidad de hacer estallar la carrera y liberar a Mollema y Landa. Son buenas señales enviadas y no veo la hora de ver qué pasa en los mejores acabados”.