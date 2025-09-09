Nairo demostró su preocupación por el ciclismo: “Hay que actuar”

Infortunadamente, justo antes de afrontar la Vuelta a España, la última gran carrera del año en el calendario ciclístico, Nairo Quintana no pudo competir en la carrera por un duro golpe en una de las competencias que antecedió a este certamen y que lo dejó completamente afuera de la representación colombiana.

La caída y el golpe en la Vuelta a Burgos dejó sin la ilusión de competir a Nairo que no pudo recuperarse en cuestión de semanas. En ese sentido, Colombia fue representada por Egan Bernal, Harold Tejada, Santiago Buitrago, Juan Martínez y Brandon Rivera. Egan tuvo una destacada etapa 16 en el frente de la carrera por varios kilómetros.

Sin embargo, en una entrevista con ESPN Ciclismo, Nairo Quintana alzó la voz para hablar de un tema preocupante y que debe alertar al deporte colombiano por las precarias condiciones en las que tienen a una de las disciplinas más importantes en el país como lo es el ciclismo.

“HAY QUE ACTUAR PARA RESOLVER LA CRISIS”; NAIRO QUINTANA SOBRE EL CICLISMO COLOMBIANO

Colombia ha sido cuna de grandes representantes del ciclismo. La generación actual también ha dado de qué hablar. Mientras Nairo se lamenta por no haber podido participar en la Vuelta a España, el integrante del Movistar Team habló en ESPN Ciclismo en donde indicó que se debe trabajar junto con empresas para actuar y resolver la crisis.

Nairo Quintana afirmó que hay una gran crisis que pone en jaque al deportista colombiano, especialmente a los jóvenes, “más que hablar, falta actuar para resolver la crisis. Es una situación muy difícil en la que hay que trabajar con las empresas y las familias, no estamos haciendo nada, los jóvenes pierden en comparación con los europeos”.

Estas declaraciones llegan justo en un momento en el que Egan Bernal busca dar el golpe y escalar en las posiciones de arriba en la clasificación general. Y es que, la generación dorada tuvo varias oportunidades, las cuales parece que ya no las hay para la nueva camada que viene de atrás.

Además, en la entrevista, Nairo Quintana también habló de lo que vivió en estas últimas semanas por la imposibilidad de estar en la competencia española, “es muy triste porque comenzaba a tener buenas sensaciones, me había entrenado bien y estaba pensando en la segunda parte de la Vuelta a España, de estas etapas que se están corriendo en este momento en Asturias”.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE NAIRO QUINTANA HABLA DE LA CRISIS EN CICLISMO

Hace algunos meses, Nairo Quintana ya había dado señales de que el ciclismo colombiano no va por un buen camino en donde indicó que, “hoy ya no hay nada. Queda un ciclismo casi amateur en Colombia y lamentablemente no hay personal calificado para dirigir a esos jóvenes y poderlos entrenar”.

De la mano de lo anterior, en una entrevista con el VBar Caracol, Nairo Quintana también sentenció que, “se está perdiendo la juventud y que no hay dinero para hacer proyectos, por lo que los jóvenes se están quedando estancados. Va a haber una crisis muy fuerte, donde lamentablemente habrá que salir de deportista, no quedarán muchos patrocinadores y así en todos los deportes va a estar pasando”.

En ese orden de ideas, la falta de apoyo es uno de los principales problemas que aparece en el deporte colombiano y que han conllevado a la gran crisis del ciclismo. Nairo también espera que las empresas trabajen mancomunadamente para poder resolver esta situación.