El ciclista colombiano Nairo Quintana dijo a EFE este viernes que seguirá "pedaleando fuerte" en el WorldTour y que el próximo año estará en las grandes carreras, pese a no desvelar su nuevo equipo y a no descartar su regreso al Movistar.

"No puedo decir mucho más. Estaremos en el WorldTour, vamos a seguir pedaleando fuerte, vamos hacia adelante. La idea es seguir motivado para ganar carreras y representar a mi tierra", expresó Quintana en el Jardín Botánico de Medellín, donde presentó el "Gran Fondo Nairo Quintana", una competencia para ciclistas aficionados.

Vea también: [Video] La sorpresa que se llevó un aficionado cuando vio que su ‘coach’ era Nairo Quintana

Pese a que la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificó del último Tour de Francia, en el que terminó sexto, por infringir su reglamento médico por el consumo de tramadol, el pedalista colombiano proyecta estar en "las grandes" competencias ciclísticas en 2023.

"Es lo que tengo en mente y vamos con fuerza para hacerlo. El próximo año estaremos en las grandes", afirmó el excorredor del Movistar y del Arkea Samsic, con el que terminó recientemente su vínculo.

MOVISTAR Y SU NUEVO EQUIPO

Quintana, de 32 años, mantuvo la expectativa sobre su nuevo equipo y dijo no saber cuándo se hará el anuncio oficial: "Son políticas de ellos, por mí lo diría ya".

Y no descartó un regresó al Movistar, al señalar que "sería una de las opciones", por el estrecho vínculo que tuvo con el equipo español, con el que corrió por ocho años y del que se despidió en diciembre de 2019 para unirse al francés Arkea.

"La verdad que hemos tenido muy buena relación con ellos, hemos pasado ocho años de grandes éxitos y por qué no (volver), pero seguimos viendo las opciones. Eso es lo importante, que tenemos opciones para seguir y que estoy animado para seguir", declaró a EFE el colombiano, que tiene en su palmarés un título del Giro de Italia, uno de la Vuelta a España y dos segundos lugares en el Tour de Francia.

Además, durante la presentación de su "Gran Fondo" en Medellín, contó en conferencia de prensa que mantiene una buena relación con el director del Movistar, Eusebio Unzué, al revelar que "de vez en cuando nos chateamos y hablamos".

Sin embargo, reconoció que en sus últimos años en el Movistar "era claro que había una guerra, generada hasta por los mismos medios, que comenzaron a hacer el ambiente pesado. Fueron años que se esperaba mucho más, otros equipos estaban evolucionando y nosotros estábamos intentando ser mejores".

Pese a ello, opinó que tras su salida, el equipo español "ha invertido muchísimo, ha evolucionado muchísimo y ha hecho unos cambios terribles".

Le puede interesar: [Video] Nairo analizó la oferta para volver a Colombia, y entre risas dio una respuesta

EL TAS Y EL USO DE TRAMADOL

En cuanto a la determinación tomada hace un par de semanas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que desestimó el recurso contra la sanción que le impuso la UCI por infringir su reglamento médico por el uso de tramadol durante el Tour, Quintana indicó que debe "hacer pies de cocodrilo" y continuar.

"Toda la gente ha visto lo que soy a lo largo de mi carrera deportiva, lo que he hecho y lo que ha pasado. Finalmente son tropiezos y hay que seguir hacia adelante, tengo que seguir cuidándome en todos los sentidos y hay que seguir luchando", sostuvo.

Por último, aprovechó el inicio de su evento en Medellín, que incluye una feria deportiva durante tres días y una competencia para niños, para insistir en que no consumió tramadol y lamentar la decisión del TAS.

"No salió el resultado como me hubiese gustado, pero me defendí, y mi tranquilidad está en que no hice nada malo, por eso seguimos hacia adelante, seguimos creyendo, seguimos pedaleando, y el próximo año seguramente en las pantallas va a salir Nairo Quintana pedaleando en unas de las carreras favoritas de todos ustedes a nivel mundial", concluyó.