Nairo enciende las alarmas por su renovación con el Movistar para 2026

El pedalista fue directo al ser consultado por la continuidad con el Movistar “No. De momento, no”, respondió con serenidad al referirse a la falta de un nuevo acuerdo con el conjunto español. Su declaración encendió las alarmas entre sus seguidores, pues su vínculo con el equipo termina este año y no hay anuncio oficial sobre una posible extensión. La incertidumbre se acrecienta, ya que Quintana figura entre los corredores sin equipo confirmado para la temporada 2026.

Pese a la situación, el boyacense no pierde la calma. El ciclista dejó claro que se mantiene concentrado en los retos inmediatos, especialmente en el Giro de Lombardía, una de las pruebas más prestigiosas del calendario. Allí, espera mostrar un buen nivel y aportar a la estrategia colectiva. “La idea es estar adelante y ayudar al compañero que esté más fuerte para conseguir una buena posición”, explicó el colombiano.

Su regreso al pelotón internacional ha estado marcado por altibajos. A lo largo de la temporada, las caídas y contratiempos físicos le impidieron alcanzar la regularidad que lo distinguió en años anteriores. Tras su retiro en la Vuelta a Burgos, retomó el ritmo en una serie de competencias italianas como el Giro della Toscana, el Memorial Marco Pantani, el Trofeo Matteotti y el Giro de Emilia. Aunque sus resultados no fueron sobresalientes, su presencia ha sido valorada por la experiencia que aporta dentro del grupo.

Sobre su retiro profesional, Nairo ha sido enfático en que todavía no contempla esa posibilidad. “Mientras sienta motivación y energía, seguiré compitiendo. Ya más adelante pensaré en proyectos que me permitan estar cerca de mi familia”, expresó el ciclista. Su deseo de continuar en el más alto nivel deja abierta la puerta a nuevas oportunidades dentro del World Tour o en equipos que busquen un corredor de su jerarquía.