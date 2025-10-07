Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 16:29
Nairo enciende las alarmas por su renovación con el Movistar para 2026
Nairo Quintana se alista para su participación en el Giro de Lombardía 2025.
Nairo Quintana vive días de reflexión y expectativa. A sus 35 años, el ciclista de Cómbita enfrenta un momento crucial en su carrera, pues su contrato con el Movistar Team termina en diciembre y, hasta ahora, no hay señales de una renovación.
Lea también: Nairo y Egan ya preparan lo que será 2026: novedad para el Tour de Francia
Luego de participar en la Tre Valli Varesine, donde cruzó la meta en el puesto 59, la atención no se centró en su desempeño sino en la gran incógnita sobre su futuro profesional. El boyacense hizo referencia a lo que viene para 2026 y también habló sobre su retiro profesional.
En otras noticias
DIEGO CAMARGO FUE EL GANADOR DEL CLÁSICO RCN SISTECRÉDITO 2025
El pedalista fue directo al ser consultado por la continuidad con el Movistar “No. De momento, no”, respondió con serenidad al referirse a la falta de un nuevo acuerdo con el conjunto español. Su declaración encendió las alarmas entre sus seguidores, pues su vínculo con el equipo termina este año y no hay anuncio oficial sobre una posible extensión. La incertidumbre se acrecienta, ya que Quintana figura entre los corredores sin equipo confirmado para la temporada 2026.
Pese a la situación, el boyacense no pierde la calma. El ciclista dejó claro que se mantiene concentrado en los retos inmediatos, especialmente en el Giro de Lombardía, una de las pruebas más prestigiosas del calendario. Allí, espera mostrar un buen nivel y aportar a la estrategia colectiva. “La idea es estar adelante y ayudar al compañero que esté más fuerte para conseguir una buena posición”, explicó el colombiano.
Su regreso al pelotón internacional ha estado marcado por altibajos. A lo largo de la temporada, las caídas y contratiempos físicos le impidieron alcanzar la regularidad que lo distinguió en años anteriores. Tras su retiro en la Vuelta a Burgos, retomó el ritmo en una serie de competencias italianas como el Giro della Toscana, el Memorial Marco Pantani, el Trofeo Matteotti y el Giro de Emilia. Aunque sus resultados no fueron sobresalientes, su presencia ha sido valorada por la experiencia que aporta dentro del grupo.
Sobre su retiro profesional, Nairo ha sido enfático en que todavía no contempla esa posibilidad. “Mientras sienta motivación y energía, seguiré compitiendo. Ya más adelante pensaré en proyectos que me permitan estar cerca de mi familia”, expresó el ciclista. Su deseo de continuar en el más alto nivel deja abierta la puerta a nuevas oportunidades dentro del World Tour o en equipos que busquen un corredor de su jerarquía.
🇮🇹#TreValliVaresine 200.3km— Sonja Neteu (@Sonja_Neteu) October 7, 2025
1🇸🇮POGAČAR Tadej UAD 4:34:32
2🇩🇰WITHEN Albert LTK+0:46
3🇫🇷ALAPHILIPPE Julian TUD+0:46
4🇫🇷LAPEIRA Paul DAT+0:46
5🇨🇴HIGUITA Sergio XAT+0:46
~
8 🇲🇽DEL TORO Isaac UAD+0:46
54🇨🇴BERNAL Egan IGD+3:48
59🇨🇴QUINTANA Nairo MOV+5:10
79🇨🇱ROJAS Vicente VBF+8:02
… pic.twitter.com/KjvOxGnW5t
A pesar de los rumores y la falta de claridad sobre su porvenir, el legado de Nairo Quintana sigue siendo motivo de orgullo para el ciclismo colombiano. Campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España, además de subcampeón del Tour de Francia, el boyacense ha dejado una huella imborrable en la historia del deporte nacional.
Le puede interesar: Remco no 'arrugó' ante Pogacar y lo amenazó: "Tendrá problemas"
Su próximo desafío no solo será sobre la bicicleta, sino en las negociaciones con Movistar, donde se definirá su destino para 2026. Lo cierto es que el “cóndor” aún no ha dicho su última palabra en su etapa como ciclista.
Fuente
Antena 2