Nairo es realista de cara a su regreso al World Tour "No creo que esté a nivel"

El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana se prepara para su regreso oficial al World Tour al ser nuevamente parte de la plantilla del Movistar Team. El boyacense retomará su carrera al más alto nivel, después de no haber tenido actividad en el 2023 por el caso del tramadol.

En las últimas semana, Quintana hizo parte del campo de entrenamiento de la escuadra telefónica en Mallorca, España, en donde se definieron sus objetivos para el 2024.

Durante los trabajos de pretemporada se confirmó que Nairo estará con el Movistar Team en el Giro de Italia y en la Vuelta a España. Adicionalmente, se estableció que iniciará su actividad disputando los campeonatos nacionales y el Tour Colombia 2.1.

No es el mismo de antes

De cara a la actividad en el 2024, Nairo confesó que está motivado y con ganas de competir, pero aclaró que no es el mismo corredor que supo brillar hace alguno años.

"Todo el mundo quiere que gane, pero tenemos que ser conscientes de que ha llegado una nueva generación de corredores que están luchando muy duro. Aunque tengo muchas ganas de correr y todavía tengo un buen motor, no creo que vaya a ser el mismo piloto de antes, con todos estos 'súper ganadores' en escena", dijo en diálogo con El País.

Quintana reiteró que a pesar de que tendrá la oportunidad de liderar la nómina del Movistar en alguna carrera, tiene claro que Enric Más será la principal carta de la escuadra telefónica.

"Pero me siento muy motivado, porque he vuelto a competir con nuevas energías y una nueva forma de ver el ciclismo. Haré todo lo posible para apoyar al equipo y ayudar a Enric Mas , que es el líder de la plantilla", manifestó.

No está a nivel

Nairo, quien buscará ampliar su palmarés de 51 victorias, aseguró que no quiere engañar a sus seguidores ni crear falsas expectativas, ya que considera que no está al mismo nivel de las principales figuras del ciclismo actual.

"Lo último que quiero hacer es engañar a nadie, decir voy a ganar cuando en realidad no sabemos cuál será la respuesta a nivel deportivo. No tengo 20, ni 22, ni 23, como estos jóvenes dirigentes. quienes están ganando. Estoy seguro de que estaré muy cerca de algunos de los grandes nombres, pero no creo que esté al nivel de tres, cuatro o cinco líderes que siempre están luchando por casi todas las carreras importantes. en el escenario internacional", afirmó.

Caso tramadol

Finalmente, el colombiano reconoció que fue "muy duro" estar sin actividad durante un año por el caso de tramadol y al mismo tiempo manifestó que no olvida el tema, pero tampoco quiere hablar más sobre este.

"Lo que puedo decir, para no hablar más del tema, es que fue muy duro para mí, nunca esperado y muy doloroso. No quiero entrar demasiado en el tema para no lastimar a nadie ni empezar a culpar a la gente. Ha sido un año difícil y lo que quiero hacer ahora es dejarlo atrás. No olvidar, porque eso es imposible olvidarlo, sino cerrar ese capítulo y ver cómo brilla el sol de ahora en adelante".