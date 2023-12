Nairo lanza advertencia tras su regreso al World Tour: "tengo sangre de luchador"

"Entrenar sin dorsal es duro, pero en mi vida hice cosas aparte del ciclismo, he estado al lado de empresas y sociedades, soy un hombre de trabajo, he hecho algo de política para ayudar a la gente, he disfrutado de otras cosas que a veces no damos importancia", comentó.

Quintana, de 33 años, tratará de "preparar bien el Giro y la Vuelta" y demostrar que se puede volver a su mejor nivel, al que le llevó a ganar las carreras citadas.

"Afronto el año con grandes expectativas. Siempre tuve sangre de luchador, y además la afición me ha empujado, como mi familia, mi mujer, todos han ayudado para no perder la para no perder la ilusión", explicó.

Quintana valoró positivamente "una plantilla de corredores donde abunda la juventud, y especialmente las palabras de bienvenida del líder de la formaciòn, Enric Mas.

"Agradezco sus palabras y su bienvenida, estoy contento de hacer equipo con él, a ver si hacemos momento históricos, espero una gran temporada", recalcó.