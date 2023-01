Nairo llevó la peor parte: cinco ciclistas sancionados por dopaje que volvieron al World Tour

Nairo Alexander Quintana dejaría de ser ciclista profesional en las próximas horas, pues el pedalista convocó a una rueda de prensa este miércoles 25 de enero en donde daría a conocer la decisión, la cual está impulsada por la descalificación del pasado Tour de Francia tras el presunto consumo de tramadol.

Y es que varios equipos le cerraron la puerta al boyacense debido a que no podrá ser tenido en cuenta para las 'grandes', por lo cual Nairo Quintana le pondría fin a su carrera; aun así, hay casos de ciclistas que volvieron al World Tour tras ser investigados por dopaje.

Cinco ciclistas que volvieron al World Tour tras ser sancionados por dopaje

1. Alejandro Valverde: Al igual que Óscar Sevilla, el caso de Valverde tiene que ver con la 'Operación Puerto', pues el médico Eufemiano Fuentes le habría realizado transfusiones de sangre lo cual fue catalogado como dopaje, por lo que no pudo competir en Italia. Aun así, sí corrió en otros países y ganó una Vuelta a España (2009), así como se pudo desempeñar de manera ininterrumpida hasta 2022.

2. Simon Yates: el británico arrojó positivo por terbutalina en la París Niza 2016; no obstante, tan solo fue suspendido por cuatro meses, por lo que pudo volver a competir durante ese mismo año, y se mantiene activo hasta la actualidad, ya que tiene contrato con el Jayco hasta 2024.

3. Diego Ulissi: en 2014, este pedalista fue sancionado por consumo de Salbutamol; no obstante, la penalización duró apenas nueve meses, por lo cual volvió a las carreteras sin problema alguno y hoy día es gregario de Tadej Pogacar en el UAE.

4. Chris Froome: el histórico ciclista británico también fue hallado consumidor de Salbutamol en la Vuelta a España, pero no recibió sanción. Y también estuvo acusado de consumir prednisona, en el Tour de Romandía, per alegando una pulmonía, no recibió sanción por parte de la UCI.

5. Alberto Contador: en 2010 se conoció que en una muestra de orina se encontró clembuterol durante el Tour de Francia, por lo cual recibió una sanción de un año; sin embargo, seis meses más tarde alegó contra la UCI y ganó el pleito, por lo cual no cumplió la totalidad de la penalización.

De tal forma, la suerte parece no sonreírle a Nairo Quintana, pues habiendo casos de dopaje en el ciclismo, de pedalistas que volvieron a correr en el World Tour, el boyacense sí será castigado y por ende tomaría la decisión de retirarse.

