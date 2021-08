Nairo lo confirmó: el equipo con el que correrá la temporada 2022

Nairo Quintana ha salido a hablar de su futuro ante los rumores sobre ofertas del World Tour. El colombiano anunció que correrá este viernes la Classic Grand Besançon Doubs, pero también aprovechó para confirmar cuál será su equipo en el 2022.

Vea también: Nairo Quintana confirmó su calendario para el final de 2021

De acuerdo al pedalista boyacense, la próxima temporada la volverá a disputar con el Arkea Samsic, equipo al cual llegó en 2020, pero con el cual no ha podido brillar como sí lo hizo en épocas pasadas con el Movistar.

“Me seguiré preparando para el próximo año, para estar con mi equipo, Arkea Samsic, disputando los grandes objetivos de la próxima temporada”, dijo Quintana a través de sus redes sociales.

Así las cosas, se despejan las dudas dadas para la campaña venidera, ya que supuestamente Nairo tenía ofertas de equipos como Bora, AG2R y Bahrain Victorius.

Le puede interesar: "Me sorprende": versión del Arkea, salida de Nairo y ofertas de tres equipos World Tour

No obstante, el de Cómbita no ha dado margen a las sospechas y dejó claro que su equipo seguirá siendo la formación francesa, cumpliendo de esta forma el contrato que firmó hasta finales de 2022.

Vale señalar que en la víspera, el director deportivo del Arkea se había mostrado sorprendido con las versiones de un cambio de equipo de Nairo Quintana.

"Está bajo contrato hasta el final de la temporada 2022. Estará con nosotros la próxima temporada. Acaba de regresar de Colombia, está en Mónaco, hablé con él antes por teléfono. No hay ningún problema. No entiendo estos rumores, me sorprende”, dijo Emmanuel Hubert.