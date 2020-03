Teniendo esto en cuenta, Nairo se refirió a la forma en la que maneja esta situción en el Noticiero de la FM: "Nosotros no hemos tenido síntomas. En la última carrera (París-Niza), el equipo nos tuvo con protección muy rigurosa con los respectivos análisis diarios para saber si teníamos algún tipo de contagio. Todo indicaba que estábamos muy bien. Por eso nos dejaron venir a Colombia, luego llegamos acá. Sabíamos que teníamos que hacer la cuarentena, pero al mismo tiempo nos hacemos exámenes médicos para descartar que tengamos el virus. Entre el viaje y cosas así se puede contagiar uno. Luego terminaremos de hacer la cuarentena respectiva".

Tras contar cómo fue su regreso al país, se refirió a la forma en la que afronta la cuarentena: "Yo estoy aislado en un hotel en Boyacá. A mi casa no fui porque tengo los dos niños y mi esposa. Lo que nos dijeron las autoridades es que vamos estar totalmente aislados. Con los últimos análisis que nos harán veremos si podemos compartir con ellos o no. De momento no porque la idea es hacer la cuarentena como nos indicaron las autoridades".

Y en ese mismo sentido, mostró su molestia por esas recomendaciones que no se están cumpliendo: "Debemos estar aislados, que es lo que tenemos que hacer todos los que llegamos desde hace tres semanas de Europa. La gente es inconsciente sobre la verdadera magnitud de este problema. No hicieron la cuarentena, se han ido de fiesta, han estado por ahí. Eso ya no es un tema de autoridad, sino un problema de cada uno de nosotros".

Por lo tanto, considera que las personas han sido egoístas: "Es muy difícil controlar eso. Es un tema de nosotros mismos. Si no lo hacemos vamos a afectar a nuestros seres queridos y cuanto más desobedientes seamos el problema va ser peor. Dentro de poco van a tener que anunciar la cuarentena para todos. Hemos sido tan egoístas y hemos desacatado los consejos que vamos a llegar a ese momento cuando todos tengamos que aislarnos".

Así que refiriéndose al posible desabastecimiento, fue claro: "Realmente yo soy un hombre de campo y en la finca tenemos de todo para comer. Tenemos pollo, tenemos leche, tenemos vacas, tenemos papas, tenemos de todo. Donde estábamos (Europa) tuvimos que salir rápidamente porque en los supermercados prácticamente no había nada que comprar".

Y concluyó hablando de cómo se vive la situación en Europa: "Estábamos totalmente aislados. Pasar la cuarentena junto a la familia y los seres queridos es mucho más fácil. Por eso decidimos regresar a Colombia, contando con que la gente fuera consciente de lo que había pasado en Italia, España, Francia… Pero por cómo se ve el panorama y la gente que no quiere acatar las recomendaciones, más el egoísmo que hay ahora, yo creo que vamos a tener que hacer esa cuarentena así como todo el mundo".