Nairo no se escondió y reveló dura verdad antes del Tour Colombia 2024

Nairo Quintana fue noticia hace varias semanas tras anunciar su regreso al Movistar Team para la temporada 2024. El ciclista boyacense dio la sorpresa cuando eligió volver a vestirse con los colores del cuadro español después de la polémica salida que tuvo en 2019.

Tras varias situaciones complicadas en el entorno de su regreso, el pedalista ya se enfoca en lo que es la competencia. Por ello, desde España ya se han diseñado algunos planes de pretemporada para lo que será su vuelta al World Tour.

Sin embargo, aunque ya se conoció cuál será la primera competencia del ganador del Giro de Italia y la Vuelta a España, la sorpresa es la advertencia que lanzó el pedalista antes de su regreso a la carretera. Quintana correrá oficialmente en Colombia antes de su vuelta a Europa.

La primera carrera oficial de Nairo será el Tour Colombia 2024. El pedalista estará representando a su equipo en la competencia de ruta, donde coincidirá con varios pedalistas con presente, pasado y futuro en el WT.

Al ser consultado por su objetivo en la primera carrera que disputará en 2024, el pedalista señaló que quiere volver a reencontrarte. Para Quintana su mente y cuerpo necesitan volver a equipararse con el ritmo de la carretera.

"Tengo buena condición física, he estado entrenando durante todo el año, pero no he tenido competición, así que tengo que volver a reencontrarme con ella. Necesito volver a sentir ese ritmo de carrera o de adrenalina y dejarnos llevar hasta ver hasta dónde podemos ir", dijo el ciclista en una rueda de prensa.

El ciclista tendrá su primera aparición de manera oficial desde el mes de febrero. Nairo no hacía parte de una competencia de este tipo desde el mes de febrero, cuando participó en los campeonatos nacionales de ruta.