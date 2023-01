"Nairo no tiene equipo por otras razones, pero no por un complot"

Hay una gran expectativa en torno al futuro de Nairo Quintana. Cuando parecía que el boyacense llegaría al Team Corratec tras su salida del Arkea Samsic, el equipo italiano informó que no puede tenerlo como su nuevo corredor para el 2023.

Mucho se ha hablado sobre Nairo tras su presunto uso de Tramadol, lo que derivó en su despido del Arkea, pues incluso se habla de que habría un veto para él de cara al próximo Tour de Francia, algo que se convertiría en un obstáculo para llegar a un nuevo equipo del UCI World Tour.

Le puede interesar: Se conoce el motivo por el que 'vetaron' a Nairo Quintana en Europa

Pese a ello, hubo rumores que situaban al colombiano en equipos de primer nivel como el UAE Emirates o el Bahrain Team, aunque el Corratec y el Team Medellín fueron los que mostraron un genuino interés en el ganador del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016.

Ahora bien, existen otros motivos que impedirían la llegada de Nairo a su nuevo equipo, tal como se habló en el programa Centro Deportivo de Antena 2: "En este momento Nairo no tiene equipo por otras razones, no porque haya un complot. Ahora los equipos saben a qué someterse y dicen 'No lo contratamos por esta o esta otra razón'".

En el programa, se plantearon las razones por las que ningún equipo se ha fijado en el boyacense: "Puede ser por el costo, otra razón puede ser por la edad (33 años) y los equipos tienen la tendencia a contratar ciclistas más jóvenes. Puede haber muchas razones que no necesariamente tienen que ver con el caso del Tramadol".

Vea también: “Se cansó del maltrato": Nairo tomaría la decisión más dolorosa tras veto de la UCI

Esto coincide con lo informado por Serge Parsani, director del Team Corratec, quien mencionó que no pueden contratar a Nairo Quintana porque no cuentan con la solvencia económica para tenerlo.

La gran incertidumbre con respecto al ciclista tiene que ver con la rueda de prensa que anunció para este miércoles dará y en donde, se cree, informará su retiro de las pistas..

Otras noticias

La historia del edificio que 'caminó'