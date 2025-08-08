Actualizado:
Nairo podría ser baja en la Vuelta a España 2025: noticia de última hora
El colombiano se retiró de la Vuelta a Burgos y genera dudas para la última grande del año.
La posible ausencia de Nairo Quintana en la próxima Vuelta a España ha encendido las alarmas en el Movistar Team y entre los aficionados colombianos. El corredor boyacense, que figura en los planes de la escuadra telefónica como uno de sus líderes principales para la ronda ibérica, se vio obligado a abandonar la Vuelta a Burgos 2025 este viernes 8 de agosto, lo que pone en duda su participación en la última gran vuelta de la temporada.
Quintana se retiró antes de la cuarta etapa, pactada entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra, luego de que el cuerpo médico del equipo determinara que no estaba en condiciones de continuar. Aunque la decisión se tomó para evitar riesgos y priorizar su recuperación, la baja representa un golpe significativo para la preparación de un ciclista que estaba afinando su forma de cara a su gran objetivo del año: brillar en la Vuelta a España, programada entre el 24 de agosto y el 13 de septiembre.
El origen de esta preocupación se remonta a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, disputada el jueves 7 de agosto entre Cerdeña y Valpuesta. En esa jornada, a poco más de 35 kilómetros de la meta, Nairo Quintana sufrió una dura caída que lo dejó visiblemente afectado. Aunque logró levantarse y terminar el recorrido, cruzó la línea de meta en la casilla 72, a 12 minutos y 33 segundos del vencedor. Este retraso lo hizo caer hasta la posición 69 de la clasificación general, con una desventaja total de 13 minutos y 18 segundos respecto al líder.
El golpe no solo afectó su rendimiento en Burgos, sino que dejó la incertidumbre sobre posibles lesiones que puedan comprometer su presencia en la gran vuelta española. Por ahora, el Movistar Team no ha entregado un parte médico oficial, y se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de las evaluaciones para determinar si el corredor presenta algún daño físico de consideración. Con tan solo dos semanas antes del inicio de la Vuelta a España, la situación es seguida de cerca por los directores deportivos y por la afición.
De confirmarse que las secuelas de la caída no revisten gravedad, el plan de la escuadra telefónica sería continuar con el calendario previsto y permitir que el colombiano recupere la forma en los días previos al inicio de la ronda ibérica. Sin embargo, cualquier contratiempo físico podría obligar al equipo a replantear su estrategia, ya que Nairo Quintana es uno de los puntales para disputar la clasificación general junto a otros líderes de la plantilla.
El propio corredor, en declaraciones breves tras abandonar Burgos, se mostró prudente pero optimista. Agradeció el apoyo de los aficionados y destacó que su prioridad en este momento es recuperarse plenamente. “Quiero llegar en las mejores condiciones a la salida en Barcelona el 24 de agosto. Vamos a esperar la valoración médica y seguir trabajando para estar listos”, expresó el escarabajo de Cómbita.
The greatest moment of the day/century: Mikel Landa attacks, Nairo Quintana gets dropped. Good night, @ammattipyoraily ! pic.twitter.com/VLh2bgA3o8— Mihai Simion (@faustocoppi60) August 7, 2025
En caso de que no pueda tomar la partida, la baja de Nairo Quintana sería un duro golpe para el Movistar Team, que contaba con su experiencia y su capacidad en la montaña como pilares de la estrategia para la última grande del año. La ronda española, en la que el boyacense ya ha subido al podio en el pasado, representa para él una oportunidad de reivindicarse y cerrar la temporada con un resultado de peso.
Por ahora, el tiempo juega en contra y las próximas jornadas serán decisivas para definir si el colombiano estará en la línea de salida. La expectativa es alta, y la afición espera que el parte médico traiga buenas noticias para que uno de los referentes del ciclismo latinoamericano pueda luchar nuevamente en las carreteras de la Vuelta a España 2025.
