Nairo podría ser baja en la Vuelta a España 2025: noticia de última hora

El origen de esta preocupación se remonta a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, disputada el jueves 7 de agosto entre Cerdeña y Valpuesta. En esa jornada, a poco más de 35 kilómetros de la meta, Nairo Quintana sufrió una dura caída que lo dejó visiblemente afectado. Aunque logró levantarse y terminar el recorrido, cruzó la línea de meta en la casilla 72, a 12 minutos y 33 segundos del vencedor. Este retraso lo hizo caer hasta la posición 69 de la clasificación general, con una desventaja total de 13 minutos y 18 segundos respecto al líder.

El golpe no solo afectó su rendimiento en Burgos, sino que dejó la incertidumbre sobre posibles lesiones que puedan comprometer su presencia en la gran vuelta española. Por ahora, el Movistar Team no ha entregado un parte médico oficial, y se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de las evaluaciones para determinar si el corredor presenta algún daño físico de consideración. Con tan solo dos semanas antes del inicio de la Vuelta a España, la situación es seguida de cerca por los directores deportivos y por la afición.

De confirmarse que las secuelas de la caída no revisten gravedad, el plan de la escuadra telefónica sería continuar con el calendario previsto y permitir que el colombiano recupere la forma en los días previos al inicio de la ronda ibérica. Sin embargo, cualquier contratiempo físico podría obligar al equipo a replantear su estrategia, ya que Nairo Quintana es uno de los puntales para disputar la clasificación general junto a otros líderes de la plantilla.

El propio corredor, en declaraciones breves tras abandonar Burgos, se mostró prudente pero optimista. Agradeció el apoyo de los aficionados y destacó que su prioridad en este momento es recuperarse plenamente. “Quiero llegar en las mejores condiciones a la salida en Barcelona el 24 de agosto. Vamos a esperar la valoración médica y seguir trabajando para estar listos”, expresó el escarabajo de Cómbita.