Nairo pone en jaque a Enric Mas y Movistar por comparación en el Tour

Uno de los golpes más duros se produjo en la etapa de Hautacam, donde Enric Mas líder designado para comandar la clasificación general, sufrió un descalabro total. El corredor español cedió más de 15 minutos respecto al líder de la carrera, perdiendo toda opción de figurar entre los mejores diez del Tour.

“He sufrido muchísimo… me he dejado más de 15 minutos y gracias al equipo, porque si no hubiese perdido bastante más”, declaró Mas tras culminar la jornada, visiblemente afectado por el resultado. Su rendimiento dejó al equipo sin referentes sólidos para competir en la general.

Más allá del resultado aislado, lo que preocupa en Movistar es la falta de un líder sólido que inspire y oriente a los demás corredores. Con Quintana fuera de la carrera, el grupo ha quedado desarticulado. Aunque Enric Mas asumió el rol de jefe de filas, no ha logrado transmitir confianza ni obtener los resultados que se esperaban. La crítica especializada ha sido implacable: su historial en el Tour, con un quinto puesto como mejor actuación en 2020, no ha sido suficiente para sostener el proyecto deportivo actual.

La desilusión con la clasificación general ha obligado al cuerpo técnico a reformular su enfoque. En lugar de seguir apostando por Mas en la general, ahora se priorizará la búsqueda de triunfos de etapa.

Así lo manifestó el propio corredor, quien anunció que “a partir de ahora vamos a pelear por etapas”, permitiendo además que sus compañeros tengan más libertad en carrera. Esta decisión ha beneficiado a Einer Rubio, quien se destacó en la misma jornada en Hautacam al meterse en la fuga y finalizar en un prometedor puesto 11, demostrando que aún hay potencial competitivo en el equipo, aunque en un terreno diferente al planificado.