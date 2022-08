Nairo Quintana avisa el problema que tendrá en la Vuelta a España

Después de finalizar sexto en la clasificación general del Tour de Francia, el ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana confirmó que irá como líder del Arkéa Samsic para la Vuelta a España que dará inicio el próximo 19 de agosto.

Quintana explicó que tratará de pelear un puesto de privilegio en la general. teniendo en cuenta los diez finales en alto que presenta la carrera ibérica en su recorrido.

Sin embargo, el ciclista colombiano reveló el primer problema que tendrá para la Vuelta a España, teniendo en cuenta que no entrenador dicho aspecto con su escuadra.

"Comenzamos con una contrarreloj por equipos que no es favorable para mí, hace mucho tiempo que no hago crono por equipos, no hemos entrenado la contrarreloj por equipos, será difícil para nosotros, intentaremos defendernos", afirmó.

Por otro lado, Nairo señaló que se encuentra en buena forma luego del final del Tour de Francia y tras algunos días de descanso ha retomado los entrenamientos para mantener el estado físico.

"En los últimos días del Tour tuve una gripa que no la vamos a poner de excusa. Ahora dejamos descansar el cuerpo y comenzamos a entrenar, pero la sensación es buena, creo que para la Vuelta a España vamos a llegar muy bien. Estamos a la espera del equipo que se va a conformar para tener una muy buena nómina en la Vuelta a España".