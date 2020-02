Nairo Quintana debutará este jueves con el Arkéa Samsic en el Tour de la Provence

El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas debutará este jueves 13 de febrero de manera oficial con su nuevo equipo el Arkéa Samsic cuando tome la partida de la carrera francesa del Tour de la Provence, que es de categoría 2. Pro y hace parte del calendario de la UCI Europe Tour.

Quintana estará acompañado por Warren Barguil, Nace Bouhanni, Winner Anacona, Maxime Bouet, Connor Swift y Bram Welten en la competencia que de extenderá hasta el domingo 16 de febrero.

Le puede interesar: EF Pro Cycling repite la historia: ganó la contrarreloj del Tour Colombia 2020

El Tour de la Provence es una carrera francesa que cumplirá su quinta edición. Además comprende de una primera etapa totalmente plana de 149.5 kilómetros, mientras que la segunda fracción será de media montaña con una distancia de 174.9 km.

El tercer y cuarto día serán los más exigentes de la prueba ya que tendrán importantes ascensos de primera y fuera de categoría. La tercera etapa será de 140.2 kilómetros con final en Mont Ventoux/Chalet Reynard y el último día contará con un kilometraje final de 170.5 .

Lea también: "Nairo Quintana es uno de los mejores ciclistas del mundo": mánager del Arkea

Sin duda, el Tour de la Provence será una dura prueba para Nairo Quintana pensando en lo que será su presentación en el Tour de Francia 2020 debido a los fuertes desafíos montañosos que deberá superar.

La carrera 'gala' fue ganada en 2019 por el español y excompañero del colombiano Gorka Izagirre, mientras que en 2017 Rohan Dennis se quedó con el título.

Voici notre composition d’équipe pour le @letourdelaprovence 2020, du 13 au 16 février, UCI proSeries



Here’s the line up for @letourdelaprovence february 13th-16th UCI ProSeries#Tousensemble pic.twitter.com/GAHYqAA8KG