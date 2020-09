Nairo Quintana dejó claro lo que piensa de las bonificaciones en el Tour de Francia

Se disputó este martes 1 de septiembre la cuarta etapa de la edición 107 del Tour de Francia que dejó como ganador al esloveno y favorito al título Primoz Roglic, quien se impuso en un sprint final tras transitar 160,5 kilómetros entre Sisteron y Orcières-Merlette.

El líder de la clasificación general sigue siendo el francés Julian Alaphilippe, mientras que en el top 10 están los colombianos Egan Bernal (6), Esteban Chaves (8), Nairo Quintana (9) y Miguel Ángel López (10).

Precisamente Nairo Alexander Quintana, líder de la escuadra del Arkéa- Samsic, se mantiene como uno de los ciclistas con mayor protagonismo en la 'Grande Boucle' ya que este martes cruzó la meta en el cuarto lugar y sigue en la disputa por el título.

Con respecto a los que fue su jornada, Quintana aseguró que se sintió en buena forma y destacó el trabajo de su equipo para mantenerlo protegido.

"Fue un día bueno para nosotros, me he sentido bien, el equipo me ha llevado protegido, hemos terminado con lo mejores, tal como lo habíamos planeado durante la primera semana", señaló.

Nairo también se refirió a un aspecto que podría definir el título del Tour de Francia y se tratan de las bonificaciones de tiempo conceden al final de cada etapa y al paso de algunos puertos de montaña.

"Las bonificaciones no están matando un poco, pero intentaremos evitarlas cada día y esprintar más fuerte", agregó el boyacense.

Y es que el triunfo de Roglic de este martes le permitió descontar diez segundos a Alaphilippe y ahora es tercero en la general a solo siete segundos, mientras que sus principales rivales están a 17.