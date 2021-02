El colombiano Nairo Quintana, que realizará esta semana su inicio de la competición en 2021 en el Tour de los Alpes Marítimos y de Var, señaló que cuenta con estar "en buena condición a mitad de temporada", después de las operaciones de rodilla a las que se sometió el año pasado.

"A partir de que el cirujano me diese luz verde después de mi operación en las dos rodillas, reanudé los entrenamientos", contó Quintana en declaraciones difundidas este martes por su equipo, el Arkea-Samsic francés.

Lea también: Nairo comanda a los cuatro colombianos en el Tour de los Alpes Marítimos

"Creo que estaré en buena condición a mitad de temporada", predijo el escalador cafetero, operado el pasado mes de octubre.

Quintana tratará de revalidar su victoria del año pasado en el Tour de los Alpes Marítimos y de Var, una carrera por etapas en el sureste de Francia, y que comenzará este viernes. Para ello contará con la ayuda de su compatriota y compañero Miguel Flórez.

"Ya disputé en varias ocasiones el Tour de los Alpes Marítimos y de Var, y tengo buenos recuerdos. El mejor fue el año pasado, con una victoria muy hermosa en la clasificación general, y la víspera en la cimbre del Col d’Èze, con el equipo Arkéa-Samsic", señaló Quintana.

Le puede interesar: Tour de los Alpes Marítimos 2021: ¿cuándo debuta Nairo Quintana con Arkea?

"Realizaré mi regreso a la competición en 2021 en esta prueba. Pero lo que es seguro es que no tengo la misma condición que el año pasado, sin embargo mi motivación sigue firme", añadió el antiguo corredor del Movistar, ganador de un Giro de Italia y de una Vuelta a España.

Pero Quintana reconoció que cuando alcance la forma esperada, sus "ambiciones serán tratar de ganar carreras por etapas de una semana".

"Me he recuperado bien, hace casi dos semanas que realizo salidas de entrenamiento un poco más intensas. Que me entreno, podemos decir, un poco con normalidad. El tiempo de cicatrización de mi operación en las dos rodillas ha terminado, mi rehabilitación también. Comienzo a estar en una buena condición", explicó optimista.