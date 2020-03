Nairo Quintana envía mensaje a los colombianos: “Este virus lo coronamos en casa”

Nairo Quintana habló con RCN Radio sobre cómo ha vivido estos días de cuarentena tras haber disputado la París – Niza, carrera ciclística que se corrió en territorio francés. El ciclista colombiano contó que desde que regresó a Colombia se encuentra en cuarentena con los demás colombianos Dayer Quintana y Winner Anacona.

"Estoy con Dayer Quintana y Winner Anacona cuidándonos y jugando juegos de mesa", dijo Nairo que agregó “esperamos que poco a poco se vayan pasando los días. Hemos hechos análisis de sangre para descartar cualquier virus y no tenemos absolutamente nada”, dijo el boyacense.

Sobre volver a las carreteras a competir, dejó claro que no sabe nada al respecto, que lo primero y urgente es poder superar la situación que se tiene en el mundo. "Es muy difícil porque venimos de hacer una carrera rápida y el parar de un momento a otro no es fácil para el cuerpo ni para la cabeza. No sabemos cuándo se vayan a iniciar las carreras, debemos estar preparados y esperar no estar oxidados", puntualizó.

Finalmente, Nairo Quintana envió un mensaje de esperanza, después de contar que apenas llegó a territorio colombiano trató de cuidarse lo máximo posible.

"Cuando llegábamos a las salidas no teníamos contactos con la gente, en las llegadas igual. Al regresar aquí, en el paso de los aeropuertos nos protegimos muy bien para evitar contagio. Ahora los exámenes arrojan que estamos muy bien físicamente y de salud. Este virus lo coronamos en casa, un abrazo para todos", concluyó.