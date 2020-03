Nairo Quintana envía mensajes para prevenir el Covid-19

En medio de la crisis social que ha generado la pandemia, el ciclista Nairo Quintana es protagonista de unos videos que se estarán compartiendo en redes sociales para que las personas tengan información clara sobre cómo cuidarse del nuevo coronavirus.

“Así como tanta gente me quiere y me apoya, en este momento también quiero aportar mi granito de arena para todos los colombianos. Quien vea este mensaje sabrá que no es un mensaje publicitario, es un mensaje que salió de nosotros, para evitar que lleguemos a extremos como los de la Unión Europea, en su caso máximo”, dijo el boyacense.

El equipo de Nairo inició una campaña de promoción y prevención en el que darán a conocer cómo enfrentar la pandemia teniendo en cuenta que esta ya lleva varios meses en el mundo cobrando varias vidas.

“Esta problemática, que viene de hace unos meses atrás, todo el mundo la comenzó con burla, y no lo tomaban en serio. Y ahora estamos viendo que termina como una catástrofe a nivel mundial”, explico el pedalista.

A través de un lenguaje claro y cotidiano, para que los seguidores le presten atención a las indicaciones y las pongan en práctica, se realizaron los videos para que los colombianos los compartan a sus amigos y familiares.

Finalmente Nairo le pide a los Gobiernos que se unan, “por favor seamos serios. Esto no es un tema de Gobierno, que si yo pierdo, que si yo gano, que si este o el otro; es un tema en el que rápidamente todos debemos actuar o sino cuando lo queramos hacer será demasiado tarde y será un problema mucho mayor, mucho más grabe para todos”.